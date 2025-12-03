Mega acelera su ampliación en Bahía Blanca y anticipa un salto exportador de GLP

La ampliación industrial que Mega ejecuta en Bahía Blanca avanza hacia su tramo final y ya se consolidó como una de las obras más relevantes para el desarrollo del downstream de Vaca Muerta. El CEO de la compañía, Tomás Córdoba , detalló que el proyecto permitirá sumar capacidad, incrementar exportaciones y acompañar el crecimiento del gas no convencional.

Hoy la empresa procesa cerca del 40% del gas de la Cuenca Neuquina y opera como pieza clave del plan 4x4 de YPF, que busca potenciar la infraestructura para sostener el desarrollo del shale. La ampliación del tren de fraccionamiento, que ya supera el 70% de avance, representa un salto estructural para el complejo de Bahía Blanca.

En el marco del Energy Day, organizado por Econojournal, el ejecutivo recordó que Mega produce actualmente unas 4.800 toneladas diarias de etano, propano, butano y gasolina natural. Ese volumen llega a la planta tras el acondicionamiento realizado en Loma La Lata y un transporte por poliducto de 600 kilómetros hasta el polo petroquímico.

Tomás Córdoba Compañía Mega

Una obra estratégica que suma 2.300 toneladas diarias

La obra en ejecución demandará una inversión total de 260 millones de dólares y permitirá incorporar 2.300 toneladas adicionales por día. Córdoba detalló que la primera fase entrará en operaciones en 2025 y aportará 850 toneladas diarias. La segunda etapa, prevista para el primer trimestre de 2026, completará la ampliación total.

El proyecto incluye el montaje de equipos de gran porte fabricados por AESA. Entre ellos, la columna debutanizadora instalada en junio y la torre deetanizadora que llegó al puerto de Ingeniero White. Ambos componentes forman parte del Nuevo Tren de Fraccionamiento (NTF), estructura central de la expansión.

La obra permitirá un aumento inicial del 20% en la producción de C3+ y un crecimiento total del 50% una vez que esté completamente en funcionamiento. Mega ya ejecutó 180 millones de dólares en esta primera etapa y se prepara para una fase complementaria vinculada al transporte.

Córdoba aclaró que la empresa evalúa una inversión adicional destinada a ampliar la capacidad del sistema que lleva los líquidos desde Neuquén hasta Bahía Blanca. Esa obra podría aprobarse en el corto plazo y demandaría entre 24 y 26 meses de ejecución, completando la infraestructura necesaria para abastecer el nuevo tren.

Exportaciones en crecimiento y un mercado local abastecido

El CEO subrayó que el mercado local de GLP está totalmente abastecido. Por eso, todo el crecimiento derivado de la ampliación se destinará a exportación. Hoy Mega factura alrededor de 600 millones de dólares anuales, de los cuales la mitad proviene del mercado externo.

Con la nueva capacidad, la empresa podrá sumar alrededor de 100 millones de dólares anuales en exportaciones en el corto plazo. Una vez completado el tren de fraccionamiento, el incremento será de otros 150 millones de dólares, siempre bajo precios actuales de mercado.

Córdoba remarcó que el potencial total es aún mayor. Según sus estimaciones, Mega podría duplicar su escala productiva y alcanzar un aumento de hasta 7.000 toneladas adicionales de GLP en el mediano plazo. Ese volumen, completamente exportable, permitiría generar cerca de USD 1.000 millones anuales.

El directivo calificó este escenario como “súper alentador” y destacó que la compañía se propone mantener el liderazgo regional en exportaciones de GLP. “La clave es la resiliencia y la creatividad para llegar a soluciones eficientes, entregar el producto en términos competitivos fuera de Argentina y dar valor a nuestros accionistas”, afirmó.

Compañía Mega Torre Bahía Blanca gas (1)

Infraestructura clave para el crecimiento de Vaca Muerta

La ampliación del NTF no solo fortalece la posición de Mega, sino que también se integra al desarrollo de toda la cadena de valor del gas argentino. El proyecto es considerado por YPF, Petrobras y Dow como pieza fundamental para maximizar la industrialización de los líquidos de Vaca Muerta.

El avance del shale aumentó la necesidad de infraestructura para procesar y separar los componentes del gas. Mega ya cumplió hitos relevantes que permiten sostener la curva de crecimiento. La llegada de la torre deetanizadora y la instalación de la debutanizadora representan pasos centrales en la ejecución del plan industrial.

La colaboración con proveedores locales también es un factor destacado. AESA fabricó los equipos principales bajo normas ASME y Profertil colaboró en el operativo terrestre para permitir el paso de la torre deetanizadora hasta la planta. La obra movilizó recursos industriales, ingeniería y logística en toda la región.