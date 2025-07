Mantas oleofílicas: denuncian más contaminación y amenaza a puestos de trabajo tras su eliminación

Desde 2018, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y el IAPG venían solicitando que se aplicaran esas modificaciones.

Alertan por mayor contaminación en los yacimientos hidrocarburíferos

En su reclamo, los trabajadores de la empresa especializada en el control de la contaminación del suelo advierten que la nueva normativa provoca un daño ambiental en la superficie de la provincia. Entre sus argumentos, señalan que la eliminación de la obligatoriedad del uso de mantas oleofílicas habilitó la utilización de otros sistemas de protección, como bandejas colectoras, membranas o bermas. Sin embargo, advierten que estos métodos "demostraron alcanzar menores niveles de eficacia y, en muchos casos, una aplicación inadecuada en el terreno".

Además, indican que, como resultado de la aplicación de la medida de la cartera ambiental, aumentaron los derrames y las impregnaciones de hidrocarburos, lodos y otras sustancias contaminantes en las locaciones petroleras, lo que "eleva los riesgos para el personal operativo, incrementa la necesidad de tareas costosas de saneamiento y multiplica el volumen de residuos peligrosos (Y28) que deben ser dispuestos en rellenos de seguridad".

El reclamo de los trabajadores de Environmental Services

En diálogo con +e, Silvia Méndez, trabajadora de Environmental Services, relató el impacto directo que tuvo la medida en empresas de servicios de la industria petrolera. “Somos 80 empleados que estamos con un pie adentro y un pie afuera”, afirmó la operaria, y remarcó que no se trata de un caso aislado. “No somos la única compañía afectada. Por ejemplo, esto también afectó a una firma que trabajaba para AESA, formada solo por mujeres. Cerró en enero porque no pudo sostener esta situación. Desde noviembre del año pasado esto se vino abajo”.

Méndez indicó que la resolución provincial se justificó en la presunta incorporación de nuevas tecnologías para el tratamiento ambiental, pero advirtió que en la práctica no se concretó ningún cambio. “Hemos podido tomar evidencia directa de lo que ocurre en el campo. Se están colocando tachos de basura o bandejas en lugares donde no contienen absolutamente nada. Todo va directo al suelo”, señaló. “Antes retiraban tres volquetes de tierra contaminada por semana. Ahora están sacando alrededor de ochenta", agregó.

"No hay ninguna nueva tecnología. Nadie está controlando, nadie está haciendo nada. Entonces, más que una solución generaron un problema", dijo.

Según Méndez, el mes pasado solicitaron una reunión con el gobernador para tratar el tema. "Estuvimos en la Casa de gobierno una semana y media ahí afuera, no nos dieron respuesta. Desde la Secretaría de Trabajo nos dijeron que no pueden intervenir porque, como todavía no existen los despidos, no ven una crisis laboral", relató.

No obstante, aseguran, la situación dentro de la empresa es cada vez más crítica. “En la última reunión, los socios nos dijeron que están sosteniendo la operación con los pocos ahorros que va generando la empresa, pero que no se puede aguantar mucho más. Con una determinada cantidad de mantas colocadas logramos mantenernos, pero llevamos dos meses por debajo de ese número”, advirtió.

“La expectativa no es buena. Ya nos vemos prácticamente afuera, o al menos la gran mayoría. Es una situación alarmante. Acá trabajan muchas mujeres, muchas son jefas de familia. La gente está desesperada”, concluyó Méndez.

Piden derogar la Resolución 159

En el escrito presentado a la Legislatura de Neuquén, los trabajadores de Environmental Services señalan que las operadoras incumplen la Resolución 159/24 al negarse a presentar la declaración jurada ambiental exigida. En el petitorio, solicitan revisar, derogar y declarar nula la medida, investigar y remediar los daños ambientales ocasionados, y convocar a los organismos competentes para rendir cuentas sobre su aplicación e impacto.

También exigen el cumplimiento estricto de la normativa ambiental vigente y la adopción de medidas concretas. "La Legislatura de la Provincia del Neuquén se encuentra directamente obligada a legislar en diversas áreas ambientales mediante mandatos explícitos contenidos en leyes provinciales específicas. Estos mandatos no solo establecen el marco general de protección, sino que también delinean procedimientos y responsabilidades que requieren su acción", detalla el escrito.