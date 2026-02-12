Licitación en Mendoza: seis petroleras compiten por 17 áreas estratégicas en el sector hidrocarburíferos

El Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza r ealizó el acto público de apertura de los Sobres A correspondientes a la licitación nacional e internacional de 17 áreas hidrocarburíferas. Este procedimiento, que abarca bloques en las cuencas cuyana y neuquina, busca incrementar la producción local y atraer nuevos actores al desarrollo energético provincial.

La ministra Jimena Latorre aseguró: “ Dimos un paso muy importante para Mendoza. A brimos los sobres A de la licitación de las 17 áreas hidrocarburíferas, un proceso transparente, con reglas claras y trazabilidad, que nos permitirá seguir sumando actores y fortalecer el desarrollo del oil & gas en la provincia”.

Durante la jornada, la funcionaria destacó la importancia estratégica de la convocatoria: “Es un hito muy importante para Mendoza, porque está alineado con los objetivos de incrementar la producción y sumar actores al desarrollo de oil and gas en la provincia”.

En un escenario económico global y nacional desafiante, el interés de las operadoras representa un voto de confianza hacia las políticas energéticas que sostiene el Ejecutivo local.

Detalles técnicos y empresas participantes

En esta etapa inicial, seis firmas presentaron la documentación necesaria para acreditar su solvencia técnica y financiera. Las empresas que compiten por las adjudicaciones son:

Venoil S.A.

Ingeniería Multipiping S.A.S.

Hattrick Energy S.A.S.

Geopetrol Drilling S.A.

Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.

Petróleos Sudamericanos S.A.

Previamente, el interés del mercado se manifestó con la venta de nueve pliegos a un total de ocho empresas. Lucas Erio, director de Hidrocarburos, señaló que esta respuesta confirma que el sector convencional aún posee un recorrido relevante, ofreciendo oportunidades para recuperar actividad en áreas maduras e impulsar exploraciones complementarias con una visión técnica de corto y mediano plazo.

image El modelo de licitación continua permite que la provincia mantenga un flujo constante de inversiones. Foto: prensa de gobierno de Mendoza.

El modelo de licitación continua: eficiencia y previsibilidad

Mendoza adoptó un esquema moderno y trazable que reduce las instancias burocráticas y agiliza la gestión administrativa. Este modelo de licitación continua permite que la provincia mantenga un flujo constante de inversiones sin los retrasos de los sistemas tradicionales.

De hecho, esta convocatoria se integró al proceso que inició en 2024, año en el que se adjudicaron cinco áreas con compromisos firmes de inversión. Según explicaron las autoridades, Mendoza logró consolidar dos licitaciones en años consecutivos, algo que no ocurría desde 2019. Este cambio estructural garantiza reglas claras y condiciones reales para quienes deciden apostar por el subsuelo mendocino.

image Jimena Latorre encabeza la apertura de sobres para la licitación de 17 áreas petroleras en Mendoza. Foto: prensa de gobierno de Mendoza

Áreas estratégicas en competencia

La licitación incluye bloques con alto potencial geológico distribuidos de la siguiente manera:

Cuenca Neuquina: Atuel Exploración Sur, Atuel Exploración Norte, Boleadero, Calmuco, Chachahuen Norte, CN III Norte, Los Parlamentos, Ranquil Norte, Río Atuel, Sierra Azul Sur, El Manzano, Loma Cortaderal – Cerro Doña Juana, Puesto Molina Norte y Puntilla del Huincan.

Cuenca Cuyana: Puesto Pozo Cercado Occidental, Zampal y Atamisqui.

image Autoridades de Energía y Ambiente garantizan la transparencia del proceso licitatorio para el sector oil & gas. Foto: prensa de gobierno de Mendoza

Próximos pasos del proceso

Tras la apertura de los Sobres A, los equipos técnicos de la Dirección de Hidrocarburos iniciaron la etapa de evaluación de admisibilidad. En esta fase analizarán la capacidad legal, la solvencia económico-financiera y el patrimonio neto mínimo de cada oferente.

Una vez concluido este análisis, la provincia convocará al acto de apertura de los Sobres B, donde se conocerán las propuestas económicas de aquellas empresas que superaron los requisitos técnicos. Los documentos originales permanecen bajo custodia de la Escribanía General de Gobierno en una urna sellada, asegurando la integridad de todo el proceso licitatorio.

Fuente: prensa de gobierno de Mendoza