Kulfas presentó el proyecto de ley de Promoción de la Movilidad Sustentable

Según estimaron desde el organismo de Desarrollo Productivo, el proyecto de ley tiene el objetivo de “reposicionar y ampliar capacidades de la industria automotriz argentina en el mundo" y establece la creación de un régimen destinado a promover el diseño, la investigación, la producción, comercialización, reconversión y utilización de vehículos propulsados por fuentes de energía sustentables.

La medida busca expandir la plataforma de transporte local con vehículos eléctricos, vehículos con celda de combustible y nuevas categorías y, a su vez, está dirigida a fomentar la inserción de sectores científicos, tecnológicos e innovadores y a fortalecer al actual tejido autopartista.

En minutos presentamos el Proyecto de Ley de Promoción de la Movilidad Sustentable.



Una oportunidad única para reposicionar y ampliar las capacidades de la industria automotriz argentina en el mundo.



De acuerdo a Kulfas, la propuesta alienta "redes productivas más sofisticadas y densas en el entramado nacional, con menor consumo energético" y busca “poner en valor nuestras materias primas y capacidades industriales".

En este marco, el ministro indicó que en el sector de la movilidad de pasajeros, “el esquema actual de subsidios puede ser replanteado", bajo la premisa de impulsar una actividad más limpia y moderna. Asimismo, el funcionario se mostró expectante de poder lograr "una plataforma regional y sudamericana de producción de nuevos vehículos eléctricos y baterías".

La expectativa es que, para el próximo decenio, se logren inversiones por US$ 8.300 millones (US$ 5.000 millones en las terminales), y se impulse la creación de 21.000 puestos de trabajo directos y un total de US $5.000 millones anuales de exportaciones.

Entre los beneficios que brindará la medida, el titular de la cartera de Producción mencionó la obtención de un “bono verde”, la devolución anticipada de IVA para la inversión, rebajas de contribuciones patronales y reintegros a las exportaciones, según los grados de integración de contenido nacional, indicó la agencia Télam.

Por otra parte, durante el acto de presentación del proyecto, Béliz aseguró: “La transformación estructural de la Argentina no es una tarea tecnocrática, sino que requiere de políticas que se construyan con diálogo y de abajo hacia arriba".

En tanto, Herrero señaló: "La industria automotriz nacional no puede perder el tren de la movilidad sustentable".