Petrobras consigue luz verde para explorar en Amapá: Brasil avanza en su nueva frontera petrolera

Esta semana, la petrolera brasileña Petrobras abrió una nueva fase exploratoria en aguas profundas frente a la costa norte de Brasil , luego de que el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) aprobara la licencia de operación para perforar un pozo en el bloque FZA-M-059, en el estado de Amapá .

Según informó la compañía, la plataforma ya se encuentra posicionada en la zona y la perforación comenzará de inmediato, con una duración estimada de cinco meses. El objetivo es obtener información geológica que permita determinar si existen reservas de petróleo y gas económicamente viables. En esta fase no habrá producción de crudo.

Petrobras avanza en su estrategia de exploración en Amapá

“La conclusión de este proceso, con la emisión efectiva de la licencia, es un logro de la sociedad brasileña y demuestra el compromiso de las instituciones nacionales con el diálogo y con la viabilidad de proyectos que puedan representar el desarrollo del país. Fueron casi cinco años de trabajo, en los cuales Petrobras mantuvo interlocución con gobiernos y organismos ambientales municipales, estatales y federales", declaró Magda Chambriard, presidenta de la empresa.

"En ese proceso, la compañía pudo demostrar la solidez de toda la estructura de protección ambiental que estará disponible durante la perforación en aguas profundas de Amapá. Operaremos en el Margen Ecuatorial con seguridad, responsabilidad y excelencia técnica. Esperamos obtener excelentes resultados en esta investigación y confirmar la existencia de petróleo en la parte brasileña de esta nueva frontera energética mundial”, agregó la ejecutiva.

Una nueva frontera energética para Brasil

En un comunicado oficial, Petrobras aseguró haber cumplido todos los requisitos del Ibama, incluidos los ensayos preoperacionales realizados en agosto, donde se evaluó la capacidad de respuesta ante emergencias. “Reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo del Margen Ecuatorial y con una transición energética justa”, indicó la firma.

"La empresa reafirma su compromiso con el desarrollo del Margen Ecuatorial brasileño, reconociendo la importancia de abrir nuevas fronteras para garantizar la seguridad energética del país y los recursos necesarios para una transición energética justa", expresaron.

Brasil adjudica nuevos bloques en el presal

La autorización ambiental obtenida por Petrobras se enmarca en una semana clave para la política energética de Brasil, marcada por una nueva subasta de áreas en el presal, la zona más productiva del país. Dos días después de la licencia otorgada por el Ibama, el gobierno brasileño adjudicó cinco bloques de exploración en aguas profundas del Atlántico, en una licitación que reavivó el interés internacional por esa región.

opp3-4 El tercer ciclo de la Oferta Permanente de la ANP. (Foto: ANP)

Petrobras y la noruega Equinor se posicionaron entre las principales ganadoras, al quedarse con un bloque cada una y asociarse para desarrollar un tercero. También fueron adjudicatarias la australiana Karoon Energy y un consorcio integrado por las chinas CNOOC y Sinopec, que expanden así su presencia en el mercado brasileño.

El presal, donde los hidrocarburos se encuentran bajo una espesa capa de sal a gran profundidad, aporta la mayor parte del petróleo producido en Brasil y se extiende principalmente en las cuencas de Santos y Campos. Los descubrimientos realizados en esta región hace casi dos décadas cambiaron el perfil energético del país, que pasó a ubicarse entre los mayores exportadores de crudo del mundo.

En la licitación, el consorcio Petrobras–Equinor se adjudicó el bloque Jaspe con la oferta más alta del proceso: 32,9% del petróleo de beneficio para el Estado, mientras que Petrobras obtuvo Citrino y Equinor Itaimbezinho.

Aunque dos de los siete bloques ofrecidos quedaron vacantes, la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) calificó el resultado como “muy positivo”, destacando los porcentajes elevados de participación alcanzados.