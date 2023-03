Ecologistas demandan al Gobierno de Biden por un proyecto petrolero en Alaska

WASHINGTON (Reuters) - Seis grupos ecologistas presentaron una demanda frente la administración Biden por la aprobación del proyecto de petróleo y gas Willow de ConocoPhillips en Alaska, que, según ellos, podría ser un trampolín para un mayor desarrollo en una región ecológicamente sensible.

Trustees for Alaska, Alaska Wilderness League, Sierra Club, The Wilderness Society y otros grupos afirmaron que el Departamento del Interior de Estados Unidos aprobó el proyecto Willow en terrenos públicos de la costa norte del estado a pesar de reconocer y no mitigar los "daños conocidos" a las comunidades del Ártico, la salud pública, la fauna y el clima.

Según la demanda, la administración no tuvo en cuenta los efectos acumulativos de Willow y, en esencia, ignoró elementos de sus nuevas directrices climáticas.

"El Gobierno de Biden no ha escuchado ni a la ciencia, ni a las voces de los dirigentes indígenas de la región y de millones de personas de todo Estados Unidos que han abogado por la protección de la calidad del aire, los recursos de subsistencia y el clima mundial al rechazar Willow", declaró Karlin Itchoak, de The Wilderness Society.

Los detractores de Willow habían argumentado que el proyecto entraba en conflicto con los esfuerzos del presidente Joe Biden para luchar frente al cambio climático y abandonar los combustibles fósiles.

El Departamento de Interior aprobó el lunes tres plataformas de perforación para Willow después de manifestar el mes pasado su preocupación por las emisiones de gases de efecto invernadero. ConocoPhillips quería hasta cinco zonas de perforación y una infraestructura que incluyera decenas de kilómetros de carreteras y oleoductos y siete puentes.

Earthjustice, un bufete de abogados ambientalistas, presentará una demanda adicional, dijeron los grupos.

El Departamento de Interior no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las demandas.

ConocoPhillips cree que las agencias estadounidenses han "llevado a cabo un proceso exhaustivo que cumple todos los requisitos legales".