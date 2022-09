"Un acuerdo político es fundamental para el GNL"

En diálogo con +e en el espacio LMPlay , el presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Texas (ATCC) , Pablo Rueda , consideró que el marco legal es fundamental para el proyecto de exportación de GNL y que lo más importante no es lo que dice ese marco, sino que se respete dentro de 20 o 30 años .

PABLO RUEDA Programa con apertura.mp4

“El marco legal es fundamental, pero si no hay un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición, no sirve de nada. Hemos tenido muchos marcos legales, buenos y malos, y el problema es que, cuando cambia el gobierno, no se lo respeta”, subrayó.

“No tiene que ver tanto en quién o qué se redacta, sino en un compromiso político de las principales fuerzas políticas de que la exportación de GNL será respetada por cualquier gobierno en los próximos 20 o 30 años”, agregó.

Sobre los precios a los cuales se podría llegar a comercializar el GNL argentino, Rueda manifestó que hay que hacer una distinción entre el precio del mercado externo argentino, el mercado interno e incluso de la exportación vía gasoducto. “Son mercados distintos que van a tener distintos precios”, afirmó.

“En el caso del GNL dependerá del precio que determine la demanda y también van a diferir en el tiempo. Van a ser precios fluctuantes de acuerdo al mercado de la región. A eso le tenés que descontar lo que le corresponda para pagarle a quién invirtió en la planta de licuefacción y en la construcción del gasoducto (Néstor Kirchner)”, destacó.

“Obviamente, hoy ese precio sería muy atractivo por el precio del GNL, que está muy influenciado por una circunstancia extraordinaria, pero se estima que el precio del productor será igual o un poco menor al precio doméstico. No creo que sea mayor aun considerando la problemática mundial”, aseguró.