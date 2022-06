Así, planteó que "hay una mayor demanda de combustible y consecuencias no deseadas. Nosotros tenemos el reclamo de los productores de todos los precios que pagan y estamos trabajando en eso. Todos los días hay una nueva demanda".

Según explicó, la respuesta obtenida por la cartera nacional de parte de las dependencias encargadas de resolver el abastecimiento del combustible es que "hay problemas en la logística, pero que gasoil no va a faltar".

El titular de la cartera agropecuaria puntualizó que en 15 días ingresarán tres buques con gasoil al país. Asimismo, adelantó que desde la industria del biocombustible indicaron que entre 7 y 12 días estaría en plenitud la operación del corte, que fue elevado por el Gobierno de manera transitoria de 5% al 12%.

CONTINUA EL PARO

Transportistas continuarán con sus medidas de fuerza después que se suspendiera el encuentro con funcionario nacional para tratar de encontrar una solución por el reclamo por una actualización tarifaria y el abastecimiento de gasoil.

El encuentro iba a realizarse en el área de Transporte de Cargas del Ministerio de Transporte, en el microcentro porteño, luego de que se llevara a cabo un corte de tránsito en la autopista Buenos Aires-La Plata, que se inició cerca de las 6 a la altura del peaje Dock Sud mano a Capital Federal, en tanto se mantenía la segunda jornada de protesta de camioneros en Tucumán.

La protesta bonaerense fue llevada a cabo por dueños de camiones que reclaman por la actualización de las tarifas de carga, la falta de gasoil en distintas zonas del país y los sobreprecios que se registran en el precio del combustible.

En relación con la audiencia suspendida, el director nacional de Transporte de Cargas, Juan Manuel Escudero, explicó a Télam que "la reunión no se hizo porque no se pusieron de acuerdo entre ellos por diferencias en la representatividad entre algunas cámaras y gremios", mientras los transportistas informaron que optaron por no asistir debido a que no iban a ser atendidos por el ministro de Transporte, Alexis Guerrera.

Escudero es quien lleva adelante todas las reuniones para la adecuación de tarifas del sector de cargas y retomará ese rol el próximo miércoles a las 14. Su dirección convocó para una nueva actualización con la participación de las cuatro cámaras nacionales del transporte y los dadores de cargas.

Se trata de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac), la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra) y la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl), además de las entidades agrarias y dadoras de carga que complementan la mesa.

En ese sentido, Escudero entendió que "el reclamo de este miércoles pierde sustento porque ya está la mesa convocada para el miércoles, y porque ese mismo espacio permitió actualizar las tarifas de acuerdo a las estructuras de costos en un 42,5% en lo que va de 2022".

No obstante, tras tomar la decisión de no asistir a la reunión de esta tarde con el argumento de que no iba a asistir el ministro Guerrera, los transportistas ratificaron la continuidad de las protestas "por tiempo indeterminado hasta que se tomen las medidas necesarias".

A la par, en Tucumán, la Asociación de Transportistas de Carga llevó adelante la segunda jornada de paro en esa provincia en reclamo por faltante de gasoil y la equiparación de precios del combustible con Buenos Aires, situación que afecta diversos sectores de la economía local, entre ellos a la industria azucarera que, a raíz de la medida de fuerza, desde el martes tiene interrumpida la zafra.