Argentina LNG en Río Negro: el gobernador Alberto Weretilneck participó de la audiencia pública en Sierra Grande.

La instalación de Argentina LNG en la costa de Río Negro abrió una nueva etapa para el desarrollo de la industria energética en la Patagonia. Este lunes, en la audiencia pública realizada en Sierra Grande, el gobernador Alberto Weretilneck defendió la radicación del proyecto y planteó que la provincia tendrá un lugar central en el negocio exportador de gas que se proyecta a partir de Vaca Muerta .

"Estamos ante el tercer hito fundacional de Río Negro", afirmó el mandatario durante su exposición. La definición estuvo vinculada con la dimensión de las inversiones previstas y con la posibilidad de que la provincia participe de una industria que apunta a colocar recursos argentinos en los mercados internacionales.

El gobernador también relacionó Argentina LNG con otros dos desarrollos que avanzan en territorio rionegrino: el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y el proyecto de exportación de GNL de Southern Energy. Para Weretilneck, las tres iniciativas pueden modificar el perfil productivo de la región.

Alberto Weretilneck en Sierra Grande: el gobernador de Río Negro destacó el potencial de Argentina LNG.

“Vamos a ser parte de esta historia como se merece Río Negro”, sostuvo.

El desembarco de Argentina LNG en Río Negro

Durante la audiencia, Weretilneck recordó las gestiones que realizó la provincia para conseguir que Argentina LNG se desarrollara en Río Negro, en lugar de avanzar con su emplazamiento original en Bahía Blanca. En ese proceso destacó el papel del presidente de YPF, Horacio Marín, y las condiciones geográficas, técnicas e institucionales que presentó la provincia.

La radicación del proyecto forma parte de una estrategia más amplia para desarrollar infraestructura de exportación de hidrocarburos en la costa atlántica. La iniciativa busca aprovechar los recursos de Vaca Muerta y avanzar en la producción y exportación de gas natural licuado, un negocio que requiere inversiones de gran escala y acuerdos de largo plazo.

En ese contexto, el mandatario identificó cuatro condiciones para sostener la llegada de capitales: estabilidad política, seguridad jurídica, previsibilidad económica y consenso social. También, mencionó los acuerdos alcanzados con las compañías y las leyes aprobadas por la Legislatura provincial.

Argentina LNG: el proyecto busca impulsar la exportación de gas argentino desde la costa de Río Negro hacia los mercados internacionales.

El desafío de generar empleo y sumar empresas rionegrinas

Más allá de la infraestructura necesaria para exportar gas y petróleo, uno de los puntos que Weretilneck destacó durante su exposición fue la participación de la economía provincial en los proyectos.

El gobernador mencionó la Ley de Empleo Rionegrino, que establece un piso del 80% de trabajadores locales, y la Ley de Desarrollo de Proveedores Provinciales, que apunta a incorporar empresas y pymes de la provincia a la cadena de contrataciones.

Pese a esto, también reconoció que las compañías locales necesitan financiamiento, capacitación y acuerdos con firmas de mayor escala para poder responder a las exigencias de la industria energética.

La construcción de grandes obras de infraestructura concentra una demanda importante de servicios, equipos y mano de obra, pero el desafío para las economías regionales es sostener esa participación una vez finalizada esa etapa. En ese sentido, el Gobierno rionegrino busca que las inversiones permitan desarrollar proveedores con capacidad para trabajar también durante la operación de los proyectos, de acuerdo a información oficial.

GNL en Argentina: Weretilneck planteó que el desarrollo de Argentina LNG debe generar empleo para trabajadores rionegrinos.

Weretilneck pidió que el desarrollo energético tenga impacto en las comunidades

El cuidado ambiental y la relación con las comunidades también formaron parte del discurso del mandatario. Weretilneck sostuvo que el crecimiento de la actividad debe contemplar la protección del mar, el territorio y los ecosistemas, y planteó que el respaldo social dependerá de que los beneficios de las inversiones lleguen a la población.

“Que los rionegrinos y las rionegrinas vean que estos proyectos sirven, que no la vemos pasar”, expresó.

En el cierre, el gobernador vinculó el desarrollo de la industria con las oportunidades laborales para los jóvenes y la posibilidad de que los habitantes de la provincia encuentren trabajo sin tener que trasladarse a otras jurisdicciones.

“Con estos proyectos lo que estamos logrando es que ninguna ni ningún rionegrino se tenga que ir a trabajar a otra provincia, y menos a otro país, porque va a tener empleo acá”, afirmó.

Y concluyó: “Lo que estamos logrando es darle dignidad a nuestras vecinas y a nuestros vecinos”.