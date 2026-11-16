Empezó en Sierra Grande la audiencia pública del proyecto Argentina LNG, con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck. Crédito: Rafael Alvian / Gobierno de Río Negro

El Gobierno de Río Negro abrió hoy en Sierra Grande la audiencia pública para debatir el proyecto Argentina LNG . La iniciativa, impulsada por YPF , marca un punto de inflexión para la industria hidrocarburífera nacional y convocó a más de 200 oradores, entre especialistas, empresas, organismos y vecinos.

El gobernador Alberto Weretilneck inauguró la jornada y dimensionó la escala de la infraestructura en debate. “Analizamos recibir el proyecto energético más grande de Argentina, que cambia la matriz energética del país”, afirmó el mandatario rionegrino.

Las secretarias de Estado de Energía, Andrea Confini, y de Ambiente y Cambio Climático, María Judith Jiménez, presiden la audiencia. El orden del día incluye la presentación técnica de YPF, los informes de las consultoras ambientales y las intervenciones de las personas inscriptas.

Weretilneck subrayó la necesidad de construir consensos sociales sólidos para definir el futuro de Río Negro. “Resulta fundamental que democráticamente logremos encontrar los apoyos y enriquecernos de las dudas que tenemos como sociedad”, expresó el gobernador ante un auditorio colmado.

El mayor proyecto energético del país bajo la lupa ambiental

El alcance del proyecto Argentina LNG trasciende los límites productivos convencionales e impacta de lleno en la capacidad exportadora del país. La evaluación actual analiza en detalle cuatro Estudios de Impacto Ambiental (EIA) fundamentales para concretar la obra:

Instalaciones Asociadas y Exportación de GNL (FLNG).

Gasoducto Dedicado desde la Cuenca Neuquina.

Poliducto de transporte de líquidos.

Complejo Industrial Río Negro.

Estas obras integradas permitirán transportar gas natural y condensados desde los yacimientos de Vaca Muerta hasta la costa marítima rionegrina. Allí, las operadoras tratarán el fluido en el Complejo Industrial, lo licuarán mediante unidades flotantes y lo despacharán hacia los mercados globales a través de buques metaneros.

Para el sector del Oil & Gas, esta infraestructura resuelve el principal cuello de botella del no convencional neuquino: el midstream. Sin esta vía de evacuación de clase mundial, el shale gas argentino choca contra un techo estructural que limita las futuras inversiones en el upstream.

Licencia social y estabilidad política para atraer inversiones

Las grandes obras de infraestructura requieren más que viabilidad técnica y financiera. Weretilneck vinculó directamente el éxito de estas inversiones con la previsibilidad del territorio. “La estabilidad política no la garantiza solo un gobierno, la garantiza la sociedad en su conjunto cuando valida este tipo de inversiones”, sentenció.

El mandatario destacó que el desarrollo de la exportación de gas natural licuado requiere el acompañamiento del sector privado, los sindicatos y las comunidades locales. Explicó que estas decisiones estratégicas definen el futuro del territorio provincial y su litoral marítimo.

En materia económica, el gobierno provincial apuesta a retener el talento local. Weretilneck aseguró que este nivel de inversión frena el éxodo laboral. “Logramos que ningún rionegrino deba irse a trabajar a otra provincia u otro país, porque tendrá empleo acá. Esto otorga dignidad a nuestros vecinos”, enfatizó.

"De un país que depende del campo a uno que tendrá un nuevo sistema económico. Argentina LNG, VMOS, y SESA cambian la matriz económica de Río Negro", dijo el gobernador.

Y agradeció "la generosidad de Horacio Marin, presidente de YPF, que nos dio la posibilidad de tener este proyecto en Río Negro. Sabíamos que tenemos el mejor mar. El Golfo San Matias es el adecuado para este proyecto. Pero con eso no alcanzaba y fue ahí cuando Horacio nos pidió colaborar en conjunto para que las empresas vinieran a invertir".

Empleo local y el desarrollo integral de Sierra Grande

La intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, respaldó la iniciativa y destacó el trabajo político de la provincia para generar un clima de negocios favorable. Señaló al gobernador Weretilneck como el protagonista fundamental para viabilizar el proyecto en la región.

La jefa comunal apuntó al impacto microeconómico y la reactivación de la ciudad. “Este desarrollo nos permite garantizar la continuidad laboral actual y abre nuevas oportunidades para los jóvenes que hoy se capacitan y proyectan su futuro laboral en nuestra ciudad”, indicó Fernández.

"Sierra Grande está atravesando un momento especial y diferente. Cuando pensamos que más de 800 trabajadores están en Punta Colorada, en VMOS, son 800 historias, realidades, expectativas. Jóvenes que están regresando a nuestra ciudad. Historias de sus familias e instituciones. Poco a poco vamos pudiendo mejorar la calidad de vida de las personas", indicó.

Y agregó : "Estamos ante la posibilidad de un proyecto que va a modificar nuestra calidad de vida. Que va a dar continuidad laboral, permitir que haya más emprendimientos y proveedores. Deseo que desde Sierra Grande podamos darle esa posibilidad, esa licencia social y ese sí a este proyecto"

El nivel de interés obligó a la organización a extender el debate técnico y la participación ciudadana. Debido al aforo completo y la extensa lista de oradores, la audiencia se prolongará hasta el 17 de noviembre. Quienes no lograron ingresar al recinto siguen las exposiciones mediante la transmisión oficial de YouTube de la Secretaría de Ambiente.

Río Negro avanza así en el proceso de evaluación del megaproyecto bajo tres ejes normativos: información pública, análisis técnico riguroso y participación social. El gabinete provincial acompañó la jornada con la presencia de los ministros Milton Dumrauf (Modernización) y Carlos Banacloy (Desarrollo Económico), junto a legisladores y autoridades de control ambiental.