Tras la ampliación del Gasoducto Cordillerano, más de 2.000 familias pidieron conectarse al sistema

Tras la liberación oficial de factibilidades en todas las localidades abastecidas por el Gasoducto Cordillerano Patagónico , se registraron alrededor de 2.000 solicitudes de conexión a la red de gas natural . La habilitación comenzó a regir desde el 5 de enero y generó una fuerte demanda en distintos puntos de la región.

Según detalló Camuzzi, cerca del 25% de los pedidos ingresados ya se encuentra en la etapa de inspección final por parte de su personal técnico . En esa instancia, se verifica que las instalaciones internas cumplan con las normas de seguridad vigentes y con los requisitos establecidos por los organismos reguladores.

Una vez superada esa revisión, los usuarios quedan habilitados para solicitar la colocación del medidor correspondiente. De ese modo, pueden acceder formalmente al servicio y comenzar a utilizar el gas natural en sus hogares, lo que representa una mejora significativa en términos de confort, seguridad y costos energéticos.

La liberación de las factibilidades fue posible gracias al trabajo coordinado entre Camuzzi, los gobiernos provinciales de Chubut, Neuquén y Río Negro, y las autoridades nacionales. La articulación institucional permitió retomar una obra clave que había quedado inconclusa y que afectaba a más de veinte localidades.

Durante varios años, la falta de finalización de los trabajos de potenciación del sistema limitó el acceso al gas en gran parte de la región cordillerana. Esa situación impactó en el desarrollo urbano y productivo, además de obligar a muchas familias a recurrir a sistemas alternativos de calefacción más costosos.

Con la puesta en marcha de las mejoras, el sistema recuperó capacidad operativa y permitió habilitar nuevas conexiones domiciliarias. Desde la empresa destacaron que este avance responde a una planificación conjunta orientada a garantizar un servicio estable y sustentable en el mediano y largo plazo.

Sistema Cordillerano Patagónico Gasoducto Gas Camuzzi (2) La cordillera de Río Negro, Neuquén y Chubut vuelve a tener gas. Archivo

Cómo iniciar el trámite de conexión

Frente al aumento de la demanda, los vecinos interesados deben iniciar un proceso de conexión al gas natural. El primer paso consiste en contactar a un instalador matriculado, quien es el único habilitado para diseñar y ejecutar la instalación interna conforme a las normas vigentes.

El profesional seleccionado debe elaborar el proyecto técnico, colocar los artefactos y realizar todas las tareas necesarias para que la vivienda cumpla con los requisitos establecidos por el Ente Nacional Regulador del Gas. El listado oficial de instaladores matriculados se encuentra disponible en la página web de la distribuidora.

Una vez finalizada la instalación, el matriculado debe solicitar formalmente a Camuzzi la inspección final. Si el resultado es satisfactorio, el usuario queda habilitado para pedir la colocación del medidor y comenzar a recibir el suministro. Desde la empresa remarcaron la importancia de respetar cada etapa para garantizar seguridad y calidad.

Localidades beneficiadas por la obra

Las obras de ampliación del Sistema Cordillerano Patagónico alcanzan a numerosas localidades de la región. En Chubut, los trabajos benefician a Río Mayo, Alto Río Senguer, Lago Puelo, José de San Martín, Gobernador Costa, Río Pico, Corcovado, Tecka, Trevelin, Esquel, El Maitén, Cholila, Epuyén y El Hoyo.

En Río Negro, el sistema abastece a Ñorquinco, Pilcaniyeu, Dina Huapi, Comallo, Onelli, Ingeniero Jacobacci, El Bolsón y Bariloche. En tanto, en Neuquén, las localidades alcanzadas son Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes, consolidando una cobertura estratégica en la Patagonia cordillerana.