La repotenciación del Gasoducto Cordillerano habilita nuevas conexiones en Neuquén, Río Negro y Chubut

La Patagonia destraba el acceso al gas con la repotenciación del Gasoducto Cordillerano.

Las obras de repotenciación del Gasoducto Cordillerano Patagónico avanzan de acuerdo con el cronograma previsto y permitirán, a partir del 5 de enero de 2026, liberar las factibilidades de gas natural en toda la región . La medida representa un punto de inflexión para miles de usuarios que esperan acceder al servicio.

El avance es resultado del trabajo coordinado entre las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut junto a la distribuidora Camuzzi . La articulación institucional permitió destrabar una obra estratégica que llevaba años pendiente y que era clave para acompañar el crecimiento de la demanda energética regional.

En la provincia del Neuquén, la decisión impactará de manera directa en localidades cordilleranas como Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes. Desde la fecha anunciada, los vecinos que cuenten con la aprobación técnica de sus instalaciones internas podrán solicitar formalmente el suministro de gas natural.

La liberación de nuevas conexiones marca el cierre de una etapa compleja para el sistema. En julio de 2022, ante la falta de infraestructura suficiente para sostener el aumento del consumo, Camuzzi debió restringir el acceso de nuevos usuarios para garantizar el abastecimiento de quienes ya estaban conectados.

Esa decisión se tomó en cumplimiento del marco regulatorio vigente y tuvo como objetivo preservar la continuidad del servicio en un contexto de limitaciones técnicas. La falta de obras de refuerzo había generado un cuello de botella que afectaba a gran parte de la región cordillerana.

La reactivación del proyecto fue posible tras los acuerdos alcanzados entre la empresa y los gobernadores Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck e Ignacio Torres. A partir de ese consenso político e institucional, se logró reiniciar una inversión largamente postergada.

Sistema Cordillerano Patagónico Gasoducto Gas Camuzzi (2) Camuzzi informó que las obras de repotenciación del Sistema de Cordillerano Patagónico se encuentran avanzando conforme lo planificado.

Una inversión clave para destrabar una restricción histórica

El plan de repotenciación del Sistema Cordillerano Patagónico contempla una inversión superior a los 51.800 millones de pesos. De ese total, casi 25.000 millones fueron financiados por los bancos provinciales de Neuquén y Chubut, un respaldo fundamental para avanzar con las obras.

El proyecto incluye la construcción de una nueva Planta Compresora en Alto Río Senguer y otra en la localidad de Holdich. A esto se suma el montaje de un nuevo equipo de compresión en la planta existente que Camuzzi opera en Gobernador Costa.

Estas instalaciones permitirán incrementar la capacidad de transporte del sistema y mejorar la presión del gas en toda la red. El objetivo es garantizar un suministro confiable y sostenible, capaz de responder tanto a la demanda residencial como al crecimiento de la actividad comercial e industrial.

En paralelo, ya se concretó uno de los hitos más relevantes del proyecto: la interconexión del Gasoducto Patagónico con el Gasoducto General San Martín. Esta obra permitió modificar de manera estructural el esquema de abastecimiento regional.

Hasta ahora, el sistema dependía de la inyección de gas desde un único yacimiento cercano a Comodoro Rivadavia. Con la nueva vinculación, la infraestructura regional quedó conectada de forma directa y permanente al sistema troncal de gasoductos del país.

Esta integración mejora la confiabilidad del servicio y reduce los riesgos operativos, además de fortalecer la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. La conexión al entramado nacional aporta mayor flexibilidad ante picos de consumo y contingencias técnicas.

Un sistema que abastece a 25 localidades de la Patagonia

El Sistema de Transporte y Distribución de gas natural Cordillerano-Patagónico cuenta con casi 1.500 kilómetros de gasoductos troncales y más de 200 kilómetros de loops. En total, supera los 1.700 kilómetros de cañerías de distintos diámetros.

La red incluye ductos de 3, 4, 6, 8, 10 y 12 pulgadas, diseñados para abastecer a un amplio territorio patagónico con condiciones geográficas y climáticas desafiantes. Su extensión refleja la magnitud del sistema y la complejidad de su operación.

Actualmente, el sistema abastece a 25 localidades distribuidas en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. En Neuquén, alcanza a Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes.

En Chubut, el gas natural llega a Río Mayo, Alto Río Senguer, Lago Puelo, José de San Martín, Gobernador Costa, Río Pico, Corcovado, Tecka, Trevelin, Esquel, El Maitén, Cholila, Epuyén y El Hoyo de Epuyén.

En Río Negro, el servicio cubre Ñorquinco, Pilcaniyeu, Dina Huapi, Comallo, Onelli, Ingeniero Jacobacci, El Bolsón y Bariloche, consolidando una red clave para el desarrollo regional.