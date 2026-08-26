Nación aprobó una inversión de U$S 365 millones para ampliar la producción de gas en Vaca Muerta

El complejo Industrial de Compañía Mega en Bahía Blanca se amplía para el gas de Vaca Muerta.

El Gobierno formalizó la adhesión al RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones) del proyecto de Compañía Mega , que contempla una inversión de 365 millones de dólares para elevar la producción de líquidos de gas natural . La medida se suma a la lista de grandes obras energéticas que buscan aprovechar los recursos de Vaca Muerta .

El ingreso quedó sellado a través de la Resolución 1381/2026 , publicada este miércoles en el Boletín Oficial , donde la iniciativa fue encuadrada dentro del sector de petróleo y gas . El texto oficial detalla los montos, los plazos y las condiciones que deberá cumplir la compañía a partir de ahora.

El plan de inversión total asciende a U$S 365.398.669, de los cuales U$S 359.164.361 son activos computables. Para cumplir con el desembolso rápido que exige la norma, la empresa se comprometió a poner U$S 121.613.889 en el primer año y U$S 152.709.106 en el segundo.

Plazos, capacidad productiva y obras previstas

El 1 de octubre de 2027 es la fecha límite para completar la inversión mínima computable. Las operaciones comerciales arrancarían el 28 de febrero de 2029, con una vida útil proyectada de 18 años para todo el proyecto.

La obra apunta a sumar 1.500 toneladas diarias adicionales de LGN al Complejo Industrial MEGA, que hoy produce 5.500 toneladas por día. El salto productivo busca aprovechar el crecimiento del gas no convencional que llega desde Vaca Muerta.

Para lograrlo, la empresa ampliará tres puntos clave: la Planta de Separación Loma La Lata, en Neuquén; el Poliducto Loma La Lata-Bahía Blanca, que cruza Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires; y la Planta de Fraccionamiento en Bahía Blanca.

El gas de Vaca Muerta suma infraestructura.

Contabilidad separada y controles del régimen

Al tratarse de la ampliación de un proyecto que no estaba adherido al RIGI, la normativa exige controles estrictos. CMSD funcionará de manera independiente y llevará una contabilidad separada de su casa matriz, Compañía Mega SA, para evitar superposiciones entre lo viejo y lo nuevo.

La compañía presentó además un plan de separabilidad, con un sistema de monitoreo, trazabilidad y conciliación que garantiza que los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios se apliquen solo a las obras nuevas, sin alcanzar a la estructura preexistente del complejo.

El 60% del monto destinado a proveedores, bienes y obras de infraestructura será para firmas locales, tanto en la etapa de construcción como en la de operación. Ese porcentaje triplica el piso del 20% que exige la ley y viene acompañado de estimaciones de generación de empleo directo e indirecto.

Beneficios impositivos que llegan con la adhesión

Con el ingreso al régimen ya consumado, la empresa accede a los incentivos de la Ley 27.742, entre ellos la aprobación de una lista de mercaderías, bienes de capital, informática y telecomunicaciones, que podrán importarse bajo franquicias aduaneras.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) creará un CUIT especial para la sucursal dedicada, mientras que el Banco Central pondrá en marcha los incentivos cambiarios correspondientes, tras confirmar que no hay impedimentos para que la empresa cumpla con lo comprometido.