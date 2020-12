Hubo 16 ofertas en la licitación del Plan Gas.Ar

La licitación del Plan Gas .Ar incluyó hoy la oferta de 16 empresas productoras con bloques en las tres cuencas gasíferas del país que están comprendidas en el programa , que ahora entra en una instancia de análisis de las propuestas, que terminará el próximo 15 de diciembre, con la adjudicación de los cupos a las oferentes. Los precios ofertados variaron entre un mínimo de u$S 2,40 y un máximo de u$S 3,66 el MM BTU.

De este modo, las principales productoras del país confirman su participación para competir por los 70 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) que el programa incluirá con un precio diferencial, con un aporte del Estado para complementar el valor de mercado.

No trascendieron las ofertas de cada una de las compañías. Por los números que se dieron a conocer, el rango de precios más alto se ubicó por debajo del precio máximo establecido por Nación en el decreto 892/20 que puso en marcha el programa estímulo (u$s 3,70). Al mismo tiempo, el rango inferior (u$s 2,40) se ubicó cerca de los valores que arrojó la última licitación del MEGSA para el gas de generación requerido por Cammesa, en torno a los u$S 2,50 por MBTU.

Tal como ya lo informó +e, dentro del cupo licitado, 47,2MMm3/d los proveerá la Cuenca Neuquina, la Austral otros 20MMm3/d y la del NOA otros 2,8 MMm3/d.

En el caso de la Cuenca Neuquina, en el próximo invierno podría alcanzar bajo el nuevo programa algo así como 68 MMm3/d, si todas las operadoras pudieran cumplir con los volúmenes requeridos, algo que también se descarta. Es por la suma de producción adicional dentro del Plan Gas.Ar para la temporada de bajas temperaturas.

Según pudo saber este medio, las ofertas en conjunto se ubicaron en torno a los 70 MMm3/d previstos en el bloque base (el total de la licitación para la demanda diaria, para los 365 días del año, por cuatro años). De este modo ahora la comisión de análisis y preadjudicación inicia así su trabajo que concluirá el 15 de diciembre con la adjudicación.

Plan-gas-licitacion.jpg El secretario de Energía Darío Martínez durante la apertura de sobres con ofertas para la licitación del Plan Gas.Ar.

Tras la apertura de sobres, el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, afirmó que "la industria ha participado con toda la capacidad que tenía para hacerlo. Va a ser muy beneficioso para todos los argentinos, para todos los sectores, para todas las regiones productoras, para todos los trabajadores". También para "las Pymes, para las empresas nacionales, creo que vamos objetivos muy logrables".

El secretario resaltó que "30 .000 millones de metros cúbicos de producción argentina que van a sustituir importaciones en los próximos cuatro años, están en estos sobres". Señaló que "en principio se han presentado absolutamente todas las empresas productoras y en todas las cuencas" en el contexto de "un esquema bien federal como nos había pedido el presidente, y en estos sobres está representada esa participación".

