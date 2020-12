Cómo es la recta final del Plan Gas.Ar, clave de Vaca Muerta

El cronograma se constituye con los días 3 y 4 de diciembre, donde se abren los sobres y se analizan las ofertas. Una Comisión Evaluadora dará su dictamen al respecto que será conocido el 11 de diciembre. En tanto que el acto de adjudicación está programado para el 15 de diciembre próximo.

Los oferentes deben presentar un plan de inversiones que deberá representar la diferencia entre u$s 2,30 por millón de BTU y el precio resultante (este plan debe especificar la cantidad de equipos de torre empleados entre los años 2021 y 2024, detallado por trimestre).

Plan Gas Cronograma.jpg

"La presente Oferta irrevocable entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2021 a las 6:00 horas a.m., y el acuerdo emergente de su aceptación se extenderá hasta el 1° de enero de 2025 a las 6:00 horas a.m.; o hasta el 1° de enero de 2029 en el caso en que el gas natural objeto de la presente tenga como origen la explotación de Proyectos Costa Afuera (Off Shore)", especifica la circular en uno de los cambios que aplicó al programa.

El Plan Gas.Ar, o Plan Gas 4, es el programa de estímulo a la producción de gas que tiene como objetivo sustituir las importaciones de gas natural y de gas natural licuado (GNL) durante los próximos cuatro años. Este proyecto tiene el acompañamiento de las grandes productoras, en especial de la Cuenca Neuquina y de la Cuenca Austral.

El Presidente de la Nación consideró al Plan Gas.Ar como una política pública importante, por lo que primero trazó los lineamientos en un acto realizado en Loma Campana el 15 de octubre, uno de los bloques donde YPF llega hasta la formación Vaca Muerta. El lunes 30 de noviembre, Fernández estuvo acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Energía, Darío Martínez, para dar lanzamiento oficial al nuevo plan gas.

En ese acto en el Museo del Bicentenario enmBuenos Aires participaron los representantes de las operadoras más importantes del país. En la lista estaban Carlos Ormachea (Tecpetrol), Paolo Rocca (Grupo Techint), Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy), Sergio Affronti (YPF), Daniel De Nigris (ExxonMobil), Eric Dunning (Chevron), Hugo Eurnekian (CGC), Dominique Marion (Total), German Macchi (Pluspetrol) y Pablo Vera Pinto (Vista Oil & Gas).