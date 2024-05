"Hay que usar los ductos bolivianos para monetizar gas asociado de Vaca Muerta"

"Yo creo que Bolivia debe decidirse a poner una tarifa a sus ductos, condiciones regulatorias propicias para que el transporte se dé. No solamente en un mes, sino en cinco, seis, siete, ocho, nueve años. Estamos con una capacidad ociosa en la mayoría de los gasoductos grandes que tenemos de transporte de alrededor de 55, yendo a 60%. Y el gas argentino está llegando a la frontera en octubre. Tenemos excedentes en verano y algunas limitaciones en invierno. Pero eso se puede superar", agregó.

Gasoducto Bolivia Argentina.jpg Bolivia dejará de vender gas a Argentina de forma regular este año.

El consultor agregó que "el cuello de botella para la capacidad que se puede mandar está en el norte de Argentina. Creo que ahí hay que trabajar con ampliaciones, loops, con presión, para llegar a un mercado de Brasil, que yo le digo que es sediento de gas competitivo".

Vaca Muerta tiene precios más competitivos

Incluso consideró que el gas de la cuenca neuquina tiene una ventaja en materia de precios respecto a "un gas carísimo" que viene del presal de la cuenca de Brasil o del GNL en el mercado de spot." Y el gas boliviano, que iba competitivamente al mercado brasileño, tiene que ser reemplazado por el gas argentino.

"Usar los ductos bolivianos para monetizar gas asociado, que no tiene mercado en Argentina, y llevarlo a un sediento mercado brasileño, incluso que paga elevadísimos precios, es lo óptimo. Lo que debemos tratar de hacer, lo lógico, lo económico y todas las palabras que le podemos dar para que eso suceda".

tecpetrol fortin de piedra 1.jpg El gas de Vaca Muerta busca ganar el mercado de Brasil.

"Yo diría, es un win-win para los tres países: Uno se beneficia de exportar gas asociado al petróleo, le permite producir más petróleo. Segundo, Bolivia no deja que sus ductos queden vacíos y se beneficia con una tarifa, un peaje de transporte y mantiene sus ductos, que no se oxiden y no queden obsoletos y vacíos. Y Brasil, el industrial brasileño, recibe un gas competitivo que le permitiría llegar a cerámicas, cementeras, química, petroquímica, para desarrollar esa industria. No es un mercado eléctrico, es gas firme. Entonces, yo creo que están todas las condiciones dadas", agregó, para luego sentenciar: "Si esta vez la integración energética no funciona, es que los latinoamericanos no servimos para nada".

El Potencial de Vaca Muerta

Ríos Roca también abordó el futuro de Vaca Muerta y la estrategia de YPF de enfocarse en el no convencional. "La exploración convencional en Argentina es historia", afirmó, al destacar la competitividad y el potencial del shale en la región.

Para alcanzar la meta de producir más de un millón de barriles diarios, subrayó la necesidad de construir gasoductos de evacuación de gas asociado, considerando que el mercado interno argentino está casi saturado. "Vaca Muerta es un caballo que jala muy fuerte en la dirección correcta", concluyó Ríos Roca.