GNL en Río Negro: San Antonio Oeste proyecta obras por más de $1.430 millones

GNL: el primer impacto económico llegó a San Antonio Oeste y financiará obras por más de $1.400 millones

El desarrollo del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) en el Golfo San Matías comenzó a mostrar uno de los primeros efectos económicos para las localidades involucradas. Este lunes, la Municipalidad de San Antonio Oeste presentó un plan de obras y adquisición de equipamiento por $1.432.836.795 , que prevé financiar con los recursos provenientes del aporte comunitario establecido en el acuerdo entre Río Negro y Southern Energy S.A ( SESA ).

Los fondos forman parte del esquema definido por la Ley Provincial 5849 , que ratificó el convenio firmado entre la provincia y la empresa que impulsa la primera etapa del proyecto de exportación de GNL.

La normativa establece que San Antonio Oeste recibirá el equivalente al 5% de los ingresos que perciba Río Negro por ese concepto y que esos recursos deberán destinarse a infraestructura o equipamiento municipal.

Río Negro se prepara para el GNL: descargan el cargamento del buque Billion Star. (Foto: Gobierno de Río Negro)

La cartera de proyectos fue presentada por el intendente Adrián Casadei ante el ministro de Gobierno y Trabajo de Río Negro, Agustín Ríos. A partir de esa presentación, las iniciativas deberán atravesar las instancias técnicas y administrativas para avanzar hacia su ejecución.

GNL: qué obras prevé ejecutar San Antonio Oeste

De acuerdo a información oficial, la mayor parte de la inversión estará concentrada en el barrio Hípico, donde el municipio proyecta ejecutar redes de agua potable, electricidad y alumbrado público por $809.633.525.

El plan también contempla la remodelación del Paseo de los Artesanos "Víctor Menjoulou", con una inversión de $299.423.218, y la compra de seis vehículos para renovar el parque automotor municipal, por $242.100.000.

A esas iniciativas se suman la construcción de una nueva rotonda de acceso a San Antonio Oeste, en el barrio Matadero, con un presupuesto de $44.894.720, y un derivador vial en el acceso oeste al barrio 150 Viviendas, por $36.785.331.

Durante la presentación de los proyectos, Ríos sostuvo que el objetivo es que el desarrollo energético tenga impacto en las localidades donde se emplazan las inversiones. "Este es el sentido que tienen los grandes proyectos energéticos para Río Negro: generar trabajo, crecimiento y recursos que vuelvan a las comunidades en obras concretas. San Antonio Oeste es protagonista de esta transformación y queremos que sus vecinos puedan ver ese desarrollo reflejado en mejores servicios, infraestructura y calidad de vida", señaló.

Cómo avanza el proyecto de GNL en Río Negro

La presentación de estas iniciativas se produce mientras avanza el desarrollo del proyecto de exportación de GNL en el Golfo San Matías, uno de los principales planes de infraestructura energética previstos para los próximos años en la Argentina.

A fines de abril, la Legislatura de Río Negro aprobó por 41 votos a favor y tres en contra el acuerdo firmado entre la Provincia, Southern Energy S.A. y San Matías Pipeline S.A., que fija el marco fiscal y regulatorio para el emprendimiento.

La primera etapa del proyecto contempla la instalación de dos buques flotantes de licuefacción (FLNG) con capacidad conjunta para producir 6 millones de toneladas anuales de GNL, además de la construcción de un gasoducto de 471 kilómetros y 36 pulgadas que unirá Vaca Muerta con la costa rionegrina.

Southern Energy está integrada por Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, y prevé desarrollar un esquema de exportación durante 20 años con inversiones superiores a USD 15.000 millones.

El desarrollo del GNL en la costa rionegrina también registró otro avance este año con la firma del primer contrato de exportación con la empresa estatal alemana SEFE, que prevé el envío de 2 millones de toneladas anuales de GNL desde fines de 2027.