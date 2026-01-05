Estados Unidos acelera la expansión del GNL y se encamina a duplicar su capacidad de exportación

FOTO DE ARCHIVO. Un buque cisterna de GNL es guiado por remolcadores en la unidad de exportación de GNL Cheniere Sabine Pass, en Cameron Parish, Luisiana, Estados Unidos. 14 de abril de 2022. REUTERS/

Estados Unidos atraviesa una etapa de expansión de su infraestructura de gas natural licuado (GNL) , con nuevas plantas en construcción y proyectos que avanzan hacia su puesta en marcha. De acuerdo con proyecciones oficiales, la capacidad de producción del país podría duplicarse hacia 2029, en un contexto de aumento de la demanda internacional de energía.

Según un informe de ShareAmerica, la plataforma informativa del Departamento de Estado de Estados Unidos, el GNL producido en ese país se exporta actualmente a 43 mercados y se destina a usos como generación eléctrica, procesos industriales y calefacción residencial. El crecimiento de las exportaciones está vinculado a una mayor oferta de gas natural y al desarrollo del transporte marítimo, que permite el envío de GNL a largas distancias sin depender de infraestructura de gasoductos transfronterizos.

El GNL en Estados Unidos: nuevos máximos mensuales

Los volúmenes exportados vienen marcando una tendencia ascendente. Durante los primeros nueve meses de 2025, las exportaciones de GNL del país superaron las del mismo período del año anterior. En septiembre, los envíos diarios superaron los 15.000 millones de pies cúbicos (Bcf/d), un 25% más que en septiembre de 2024, de acuerdo al reporte de la entidad gubernamental.

El crecimiento se explica por la entrada en operación de nuevas instalaciones de licuefacción y por el avance de proyectos que, si bien aún no alcanzaron su fase comercial plena, ya comenzaron a despachar cargamentos. En paralelo, los productores continúan ampliando la capacidad para transformar gas natural en GNL.

La capacidad de exportación de GNL podría duplicarse para 2029

Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), América del Norte está en camino de duplicar su capacidad de exportación de GNL antes del final de la década. De concretarse los proyectos actualmente en construcción, la capacidad regional pasaría de 11,4 Bcf/d a comienzos de 2024 a 28,7 Bcf/d en 2029.

Estados Unidos concentra la mayor parte de esa expansión. Los exportadores del país anunciaron planes para sumar cerca de 13,9 Bcf/d entre 2025 y 2029, sobre una base actual de 15,4 Bcf/d, la más alta a nivel mundial. Canadá y México también aportarán capacidad adicional, con incrementos previstos de 2,5 Bcf/d y 0,6 Bcf/d, respectivamente, indica la entidad.

El Golfo de México, eje de la nueva infraestructura

En Estados Unidos, la mayor parte de las nuevas plantas se localiza en la costa del Golfo de México, que ya funciona como el principal polo exportador de GNL de la cuenca atlántica. Para abastecer a estas terminales, se desarrollan nuevos gasoductos desde las zonas productoras, aunque la EIA advierte que posibles demoras en esas obras podrían afectar el ritmo de crecimiento.

Entre los proyectos más relevantes, la Fase 1 de Plaquemines LNG realizó su primer envío en diciembre de 2024. A comienzos de 2025 también comenzaron a despachar cargamentos la Fase 2 de Plaquemines y la Etapa III de Corpus Christi, aunque aún no iniciaron su operación comercial. A esto se suman cinco grandes proyectos que ya tomaron decisión final de inversión y están en construcción, entre ellos Port Arthur LNG, Rio Grande LNG, Golden Pass LNG y Woodside Louisiana LNG.

lng usa Proyectos en marcha y en construcción (Fuente: EIA)

Canadá y México amplían su participación

De acuerdo al informe de la EIA, Canadá dio un paso clave con la puesta en marcha de LNG Canadá, su primera terminal de exportación de GNL, ubicada en Columbia Británica. El proyecto alcanzó la primera producción a fines de junio y ya despachó su primer cargamento. La planta opera con dos trenes de licuefacción y una capacidad combinada de 1,84 Bcf/d, con planes de expansión a mediano plazo.

La ubicación sobre la costa oeste reduce los tiempos de envío hacia Asia, en comparación con las terminales del Golfo estadounidense. El gas proviene principalmente de la formación Montney, en el oeste del país. Además, otros proyectos como Woodfibre LNG y Cedar LNG avanzan con cronogramas que prevén exportaciones a partir de 2027 y 2028.

usa dos Capacidad de exportación de GNL por proyecto (Fuente: EIA)

En México, dos proyectos se encuentran en construcción: Fast LNG Altamira, frente a la costa del Golfo, y Energía Costa Azul, en el Pacífico. Ambos se abastecen de gas estadounidense. El primer envío de GNL producido en el país se concretó en agosto de 2024 desde el buque Fast LNG Altamira FLNG1, utilizando gas transportado por el gasoducto Sur de Texas–Tuxpan.