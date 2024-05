Crisis del gas: comienzan a normalizar el suministro

Ayer por la mañana el Gobierno había indicado ya que la situación se iba a normalizar a lo largo del día y a partir del hoy jueves no habría faltantes, lo cual fue ratificado por Chirillo.

La escasez de gas en el país se profundizó durante la jornada de ayer, en medio de la creciente demanda domiciliaria por las bajas temperaturas, llevando a restringir el abastecimiento de Gas Natural Comprimido (GNC) de todas las estaciones de servicio, y a cortar el suministro a grandes industrias.

Para llevarle tranquilidad a todos los argentinos: se liberarán totalmente los cortes a industrias y estaciones de GNC firme a partir de las 00 horas.



Informamos esta mañana que la situación se iba a normalizar a lo largo del día y a partir del jueves no habrá faltantes. — Eduardo R. Chirillo (@chirilloeduardo) May 30, 2024

El vicepresidente de la Cámara de Expendedores, Oscar Olivero, señaló que ”la matriz del problema no es el foco del GNC es que el transporte y la distribución están totalmente en emergencia con respecto a lo que nosotros necesitamos consumir”.

El impacto en el GNC

Asimismo, destacó que “desde 1984 y hasta el día de hoy nunca faltó GNC”, aunque admitió que hubo faltante de manera parcial debido a que la compra de GNC de estacioneros bajo modalidad interrumpida.

“Creo que estamos ante una tormenta perfecta. Por parte de Neuquén, las plantas de Saliquelló y Tratayén no están funcionando que son plantas compresoras de gas. A Bahía Blanca le está llegando el 50% de lo que debería llegar y Bolivia, por otra parte, cortó el contrato con la Argentina y a su vez no se hizo que es de dos meses de la reversión del gasoducto del norte”, sostuvo.

GNC Las estaciones de GNC son las más afectadas por la crisis.

En la misma línea, agregó :"Bolivia tiene la obligación de pasarle gas a Brasil y se iba a triangular. Brasil nos iba a pasar el cupo y no nos pasa. Los barcos, por una mala planificación estratégica del gobierno actual no se compraron a término y esto implica que nos podamos quedar sin luz y sin gas".

Las provincias más afectadas

En las últimas horas del martes, la Distribuidora de Gas del Centro (Ecogas) le notificó a las estaciones de servicio cordobesas la disposición de que suspendieran por tiempo indeterminado el expendio de GNC.

La suspensión de la carga de GNC en Córdoba se sumó a las restricciones evidenciadas en las estaciones de ciudades como La Plata, Mar del Plata y distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires y el interior bonaerense.

Al mismo tiempo, alrededor de 100 grandes industrias, entre las que están petroquímicas, petroleras, cerealeras, y empresas agroindustriales, fueron notificadas para interrumpir el uso de gas.

El corte del suministro afectó a las principales firmas de la región del Gran Rosario, que cubre el sur de Santa Fe y se extiende hacia el norte de Buenos Aires, junto con las de Córdoba, que debieron frenar a cero su consumo de gas natural.

Importaciones de apuro

En busca de anticiparse a la agudización del escenario descripto, el Gobierno salió de urgencia a licitar la adquisición 12 cargamentos de fueloil y gasoil a mediados de la semana pasada. Además compró a Petrobras un cargamento de Gas Natural Licuado (GNL), que no pudo descargar a tiempo, desatando la grave crisis de desabastecimiento.

Enarsa informó que ayer a las 9.10 se recibió la confirmación de la carta de crédito emitida por el Banco de la Nación Argentina (BNA) de parte del banco designado por Petrobras, y se inició el proceso de descarga del barco, que ya se encontraba amurado al buque regasificador de Escobar desde las 16 horas del martes.

gasoducto 2.jpg Las demoras en las obras de los gasoductos pone en jaque al sistema energético.

"La situación se produjo por una disconformidad del proveedor respecto a la carta de crédito emitida el pasado viernes 24, a pesar de que la misma fue emitida en los términos requeridos por el proveedor, destacándose que el banco había recibido una igual para un cargamento similar en las últimas semanas", señalaron desde la empresa estatal que se encarga de las importaciones.

"Este cargamento permite reforzar el abastecimiento de gas programado frente a la situación de frío inusual para la época y sostenido durante el mes de mayo", agregó la compañía.

Insólito: Petrobras no le creyó a Enarsa

La insólita situación generó la mayor crisis de abastecimiento de gas que atravesó el país en décadas. Fuentes del gobierno consultadas por +e reconocieron que concretaron el pago del cargamento, de 22 millones de dólares, a las 17 horas del martes, cuando ya había cerrado el banco. El buque debía comenzar a inyectar en el regasificador de Escobar una hora después.

Pese a que les mostraron el comprobante, los brasileños no creyeron que se había hecho efectivo el depósito y no autorizaron la descarga, que se debía concretar ayer. Petrobras no quiso autorizar la inyección de GNL en el regasificador de Escobar hasta que no vieran reflejado el monto en su cuenta.

GNL Terminal de Escobar.jpg Nación salió a comprar de apuro un cargamento de GNL, pero Petrobras no aceptó el pago.

"Lo que quisieron hacer es pagar el buque con una carta de crédito y si vos tenés la reputación dañada, una empresa internacional no te va a descargar un barco si no sabe si después lo va a cobrar. Porque tal vez el ministro de Economía, después de descargar el buque decide pagarle con un bono", explicó Agustín Gerez, ex presidente de Enarsa durante el gobierno de Alberto Fernández. En declaraciones a radio La Red, el ex funcionario aseguró que la decisión de Luis Caputo de pagar con un bono y una quita del 50% la deuda con las generadoras eléctricas dañó la reputación de la Argentina.

A raíz del inconveniente con el barco de GNL, el sistema gasífero no pudo contar con el aportes de unos 7 millones de m3 de gas que hubieran permitido capear la crisis de abastecimiento. Por si fuera poco, ayer también se produjeron fallas operativas en dos plantas compresoras del Gasoducto Centro Oeste, en la provincia de San Luis, que significó que se dejaran de inyectar unos 2 millones m3 al sistema. Anoche el problema había quedado solucionado.