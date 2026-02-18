Comenzó el estudio del lecho marino en el Golfo San Matías para el proyecto Argentina LNG

El objetivo de exportar hasta 12 millones de toneladas anuales de GNL desde 2030.

El proyecto Argentina LNG dio un nuevo paso en la costa rionegrina. Este fin de semana comenzaron los trabajos de relevamiento geotécnico en el lecho marino del Golfo San Matías , una importante etapa para definir las condiciones técnicas que requerirá la instalación de infraestructura offshore destinada a la exportación de gas natural licuado.

Las tareas se desarrollan a unos 6 kilómetros de la costa, mediante una embarcación especializada equipada con instrumental de alta precisión. Durante aproximadamente 30 días se tomarán muestras del subsuelo marino que luego serán analizadas en laboratorios específicos para determinar las características geomecánicas del terreno. Esa información será determinante para el diseño y anclaje de las futuras unidades flotantes de licuefacción (FLNG).

Desde YPF indicaron que el estudio se ejecuta bajo estándares internacionales de seguridad y con protocolos ambientales exigentes, dado que los resultados condicionarán la ingeniería de detalle del desarrollo costa afuera.

El paso técnico para habilitar las unidades flotantes

El diseño del proyecto contempla la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción, cada una con capacidad de 6 millones de toneladas anuales (MTPA), lo que permitiría alcanzar una producción inicial de 12 MTPA. El esquema prevé que estas plantas operen frente al puerto rionegrino, procesando gas proveniente de Vaca Muerta para su posterior exportación.

En ese contexto, el estudio geotécnico funciona como insumo previo a la etapa de ingeniería básica (FEED), que el consorcio iniciará tras la firma reciente del Acuerdo de Desarrollo Conjunto (JDA) entre YPF, Eni y XRG. El entendimiento, de carácter vinculante, formalizó la incorporación de XRG como socio y habilitó el arranque de una fase intensiva de definición técnica, estructuración financiera y negociaciones comerciales.

El objetivo del consorcio es avanzar hacia la Decisión Final de Inversión (FID) durante el segundo semestre de 2026. Si se cumplen los plazos previstos, las primeras exportaciones podrían concretarse hacia 2030, con una proyección de ampliación futura hasta los 18 MTPA.

De acuerdo a Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, la llegada de XGR, un nuevo jugador de "clase mundial", busca fortalecer la competitividad del proyecto a nivel global.

De Vaca Muerta al mundo

Argentina LNG está concebido como un desarrollo integral que abarca la producción en boca de pozo (upstream), el transporte (midstream) y la licuefacción para exportación. La iniciativa busca monetizar a gran escala el gas de Vaca Muerta y posicionar al país como proveedor estructural de GNL en el mercado global.

Para Río Negro, el proyecto implica un reposicionamiento estratégico. La localización en el Golfo San Matías coloca a la provincia como nodo de salida del gas no convencional hacia los mercados internacionales, en un esquema que requiere infraestructura marítima inédita para el país.

Weretilneck presentó en Viedma los detalles del acuerdo por Argentina LNG.

El gobernador Alberto Weretilneck sostuvo que “Río Negro está llamado a ser protagonista de la nueva etapa energética de la Argentina. Con Argentina GNL vamos a transformar nuestros recursos en exportaciones, en divisas para la nación y en una plataforma que proyecte nuestra energía al mundo desde el Golfo San Matías”.

Desde la administración provincial remarcaron que el inicio del estudio geotécnico se inscribe en una planificación de largo plazo que busca consolidar a la provincia como plataforma exportadora.