Galuccio: "Vaca Muerta hoy existe porque todos los actores trabajamos alineados"

“La política y las empresas trabajaron juntos para el mismo lado, permitieron que Vaca Muerta exista, sin dejar a nadie fuera”, subrayó.

Por un lado, Galuccio recordó el desafío técnico que significó para la industria, y particularmente para YPF, desriskear el shale, lo cual consideró que “es como subir el Everest por primera vez porque uno no tiene una hoja de ruta, no sabe si la tecnología que tiene va a funcionar o no y si va a llegar”.

“No fuimos sólo nosotros. Hubo compañías con espalda, con creencia. Teníamos un recurso que hubo que transformar en reserva y demostrar que era económicamente explotable. Muchas compañías fueron apoyando el proceso y son las que hoy están de pie. Como equipo tuvimos que pasar muchos hitos que hicieron que estemos donde estamos hoy”, destacó.

Rememoró que en 2012 se desconocía si los cuantiosos recursos del shale eran económicamente explotables, mientras “había largas filas en las estaciones de servicio para cargar nafta porque no teníamos suficiente petróleo liviano y las refinerías estaban configuradas para un mix que se había roto”.

Así es que los primeros pasos que se dieron en Vaca Muerta, tomando la experiencia que revolucionó la industria petrolera norteamericana, “requirió traer una tecnología que no existía, porque en ese momento no teníamos equipos de perforación para perforar pozos laterales. No teníamos hubpower de estimulación hidráulica para perforar tres pozos. No teníamos licencia social, ni un marco legal”, dijo el titular de Vista.

“Fue un trabajo de todos. Requirió de un acuerdo muy general. Como sociedad hemos hecho un montón de cosas mal. Pero también hemos hecho cosas increíblemente bien y esta es una. Es una de las cuales nos tenemos que sentir orgullosos". “Fue un trabajo de todos. Requirió de un acuerdo muy general. Como sociedad hemos hecho un montón de cosas mal. Pero también hemos hecho cosas increíblemente bien y esta es una. Es una de las cuales nos tenemos que sentir orgullosos".

Consenso político

Por otro lado, el directivo puso énfasis en el trabajo realizado en conjunto con la política para generar condiciones que permitieran comenzar a explotar los proyectos no convencionales.

“El marco legal se consiguió con mucha grandeza de provincia y Nación, conjugando los intereses de un país para lograr enviar en 2014 una ley para traer inversores porque no teníamos plata para hacerlo. Ahí logramos tener el primer impulso”, indicó en referencia a la reforma de la Ley de Hidrocarburos.

Se revirtió el declino

Y mencionó que si no se hubiera apostado a Vaca Muerta, hoy el país contaría con la mitad de la producción de petróleo porque el convencional declinó un 41% en la década. Destacó que el shale ya recibió inversiones por 25 billones de dólares y 2.000 pozos perforados.

“A 90 días de haber aterrizado en YPF mostramos un plan en donde dijimos que había que cambiar el paradigma energético de Argentina. Consistía en pasar de la escasez donde seteados en proteger lo que teníamos porque se terminaba a creernos que teníamos abundancia, cuando no era así. Eso fue lo que permitió, con trabajo y un montón de pasión, pasar de cero a 300.000 barriles de petróleo por día y a generar una plataforma de exportación. Creer que teníamos para nosotros y también para exportar al mundo”, indicó Galuccio.

Miguel Galuccio, CEO de YPF. Galuccio impulsó los primeros proyectos en Vaca Muerta como presidente y CEO de YPF.

Una década después, las proyecciones son de crecimiento. El CEO de Vista señaló que para 2023 se puede triplicar la inversión, aumentar la producción un 83% y producir un millón de barriles diarios de petróleo.

“Hoy el país tiene una plataforma de exportación de alrededor de 150.000 barriles. Los volúmenes de gas de Vaca muerta y la conexión de los dos tramos del gasoducto Néstor Kirchner nos permitirán ser casi autosuficientes en gas y también tener una planta de licuefacción para exportar al mundo”, dijo.

Y finalizó: “En 2022 ganamos el campeonato del mundo. Todos lo vivimos con una enorme alegría. Para muchos de nosotros hubo un campeonato que jugamos del medio. Ese posiblemente no nos llenó el alma, pero nos devolvió la capacidad de soñar. Nos devolvió un potencial de futuro, la posibilidad de ser independientes desde el punto de vista de la energía”.