Vaca Muerta y la energía, ante un mundo de oportunidades

Durante una exposición en la Universidad de Rice, el experto en temas de energía y economía Kenneth Medlock dijo que en los últimos 25 años hubo dos cosas que cambiaron el mundo energético: la revolución del shale y la demanda del mercado asiático, el lugar más poblado del planeta. El futuro, agregó, estará vinculado a la eficiencia energética y a las energías renovables. Y nuestro país tiene una ventana para aprovechar esa oportunidad y evitar quedar rezagada.

El petróleo importa y mucho, pero el futuro de Vaca Muerta es el gas. Así surgió de conversaciones con empresarios que integran tanto la Cámara Argentino Texana como el IAPG Hoston, o incluso empresas que preguntan por la actualidad del país, al que saben con dificultades. En ese contexto, juegan el GNL y la ley blindaje que prepara el gobierno nacional, y que se demora por cuestiones exógenas al sector.

“Hace falta inversiones”, aseguró un directivo de alto nivel de una operadora internacional y agregó: “esperemos que la macro se estabilice así podemos crecer”. Esta es la idea en boca de todos, incluso de asesores de la cartera de Energía de Argentina, que visitaron el humilde stand que el país dispuso en el NRG Center. Un stand que no tenía ninguna referencia a Vaca Muerta, a pesar de que era la estrella nacional en el evento. Lo notaron los empresarios que vinieron desde la cuenca neuquina a buscar inversiones, partners o destrabar importaciones.

En la cancha, Vaca Muerta estuvo presente en las intensas rondas de negocios impulsadas por Pan American Energy, abocada a mejorar su cadena de valor e internacionalizar a algunas pymes eficientes, y el Centro Pyme Adeneu.

“Argentina tiene el recurso y se sabe todo sobre el país”, dijo Emilio Acin Daneri, presidente del IAPG Houston. Sin embargo, las condiciones de inversión y desarrollo son sinuosas y complejas para el razonamiento de los inversionistas. Argentina, tanto en shale como en offshore, compite con otras carteras mundiales, como Guyana o Perú. La primera con inversiones firmes y fluidas de ExxonMobil, la segunda investigada por esa misma empresa, según explicó a +e Vilma Ruiz, ejecutiva de Perupetro, que vino con una cartera de 31 áreas offshore para impulsar su producción gasífera por fuera del proyecto Camisea y la petrolífera que hoy apenas tiene 40 mbp/d.

La multiplicidad de idiomas son parte del barullo general de la OTC, en donde empresas de todo el mundo pugnan por hacer negocios. Salvatore Grignano, funcionario del gobierno italiano, reveló que su país en el sector industrial tiene 77 billones de dólares de intercambio con Estados Unidos en materia energética y aeroespacial. Italia, la séptima economía del mundo, tuvo presencia de 51 empresas en el pabellón más grande de una nación en la OTC. "Nuestro objetivo próximo es llegar a 100 billones de intercambio", agregó Grignano.

El esfuerzo y el respaldo a las pymes

Misiones comerciales vastas de países como Singapur, Alemania, o China contrastan con la dispersión argentina, aunque Incluso empresas como Duralite o Tenaris, presentaron stands importantes y plenos de actividad.

El esfuerzo pyme nacional individual es importante para buscar oportunidades o transferencia de tecnología. Salvo el acompañamiento de la provincia del Neuquén o de PAE (organizando misiones para sus proveedores por segundo año consecutivo), el resto de las operadoras estuvo ausente. Debe ser complejo explicar el estado del país para quien debe invertir cientos de millones de dólares sin garantías.

Es notorio el rumbo que empieza a tomar la industria: fuertes apuestas a generación renovable, abastecimiento eléctrico de equipos, captura y almacenamiento de CO2. Cosas que hoy "representan un esfuerzo económico importante en tiempo de restricciones presupuestarias", explicó Charlie Weakly, de la empresa TechnipFMC, durante una exposición de Transiciones Energéticas".

En ese contexto de transiciones hacia fuentes de energía más limpias, el cotizado recurso hidrocarburífero argentino corre riesgo de ver cerrarse la venta de oportunidades que el mundo demanda. Incluso, el propio Kenneth Medlock, consideró que la primera opción para cambiar el paradigma es que Argentina exporte crudos livianos e importe refinados, como hace EEUU, para evitar inversiones que pueden quedar desafectadas en el corto plazo.

En concusión, lo que la OTC 2023 reveló para el futuro petrolero del país, según dijo el consultor y ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Álvaro Ríos Roca, es que "Vaca Muerta está comenzando a caminar, pero el gran problema de la Argentina es la seguridad jurídica. Hay que ver quien se anima a traer 5000 millones de dólares o 10.000 millones de dólares para estructurar un gasoducto dedicado nueva producción una planta de GNL cuando cuando todavía las empresas no las dejan sacar sus utilidades. Creo que todo esto merece que la macroeconomía y la credibilidad de una eventual ley de esa naturaleza vayan madurando. Una ley por sí sola no es suficiente".