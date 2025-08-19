Un nuevo giro por las represas: el Gobierno anula el Decreto 564/2025 y avanza con la privatización

El Poder Ejecutivo nacional oficializó hoy, mediante el Decreto 590/2025 , la venta de acciones de las represas Alicurá, El Chocón–Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila , en Neuquén y Río Negro. La medida implica un cambio respecto al Decreto 564/2025 , publicado a comienzos de agosto, que quedó sin efecto por falencias formales en su sustento jurídico. Con la nueva norma, el Gobierno busca despejar dudas y otorgar mayor legitimidad al proceso de licitación.

El decreto autoriza la transferencia de las acciones de las cuatro sociedades hidroeléctricas desde Energía Argentina S.A. (ENARSA) hacia la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. Además, habilita un concurso público nacional e internacional sin base para la venta del paquete accionario mayoritario.

La continuidad operativa de las represas

Las actuales concesionarias —Orazul Energy (Cerros Colorados), ENEL Generación (El Chocón), AES Argentina Generación (Alicurá) y Central Puerto (Piedra del Águila)— podrán seguir operando hasta el 31 de diciembre de 2025, o hasta la concreción de la licitación, lo que ocurra primero, siempre que presenten una Carta de Adhesión en un plazo de cinco días.

En caso contrario, deberán continuar la operación por al menos 90 días hábiles, garantizando el suministro mientras el Estado implementa la transición.

FC_ Aereas represa chocon(40).JPG

Qué ganan Neuquén y Río Negro tras meses de negociación

El nuevo esquema concesionario también trae beneficios largamente reclamados por Neuquén y Río Negro, que mantuvieron meses de pulseadas con el Ejecutivo. Los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck celebraron un acuerdo que, según destacaron, corrige vacíos históricos de más de tres décadas.

“El agua es propiedad de los rionegrinos y neuquinos”, subrayaron en un comunicado conjunto, en el que calificaron el entendimiento como “un triunfo de la unidad norpatagónica”.

Entre los principales logros de las provincias se destacan:

Más regalías y en especie: posibilidad de cobrarlas en energía eléctrica, para consumo o reventa.

Precio en dólares: la energía vendida a Cammesa se valorará en dólares, lo que aporta previsibilidad.

Regalías sobre el total de ingresos: incluyendo conceptos antes excluidos como potencia disponible y regulación de frecuencia.

Porcentaje creciente de energía de libre disponibilidad para el mercado, con impacto directo en los ingresos provinciales.

Canon por uso del agua , inexistente hasta ahora, que aportará un nuevo flujo de fondos.

Fondo para obras de protección definido por la AIC con intervención provincial.

Obras de seguridad hídrica en un plazo máximo de 24 meses , en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema de 2009.

Obligación de generar información hidrometeorológica y financiar parte de ella.

“Este nuevo marco fortalece el rol de las provincias como actores centrales en la gestión de los recursos estratégicos que generamos para el país”, remarcaron Figueroa y Weretilneck.

Próxima etapa: la licitación

El Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas tendrán 60 días corridos para convocar el concurso público internacional. Los pliegos incluirán exigencias ambientales, de seguridad de presas, manejo de aguas y protección poblacional ante crecidas.