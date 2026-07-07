Nación adjudicó 700 MW de almacenamiento eléctrico en baterías

La Secretaría de Energía publicó la convocatoria para el proyecto “Almacenamiento GBA -AlmaGBA”.

El Gobierno Nacional formalizó la adjudicación de la licitación “Alma SADI” mediante la Resolución N° 155/2026 de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, completando así el proceso de incorporación de centrales de almacenamiento eléctrico en baterías (BESS) en nodos críticos del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Se adjudicaron 700,5 MW distribuidos en 20 proyectos de 5 empresas a lo largo de 7 regiones del país: PBA, NOA, NEA Chaco-Formosa, NEA Misiones-Corrientes, Litoral Entre Ríos, Litoral Santa Fe y Pampa. La inversión estimada para esta primera etapa es de USD 700 millones .

Las empresas adjudicatarias son GENNEIA (7 proyectos), DQD Energy (8 proyectos), 360 Energy Solar (3 proyectos), ALUAR (1 proyecto) e INTERMEPRO (1 proyecto).

Las ofertas superaron lo esperado

La adjudicación es el resultado de un proceso licitatorio de amplia respuesta del sector privado. El 27 de mayo se recibieron 235 ofertas técnicas por 8.338 MW — más de 11 veces el objetivo de 700 MW —, lo que evidenció el fuerte interés del mercado nacional e internacional por invertir en infraestructura energética en la Argentina.

Luego de la evaluación técnica y la apertura de los sobres económicos, realizada el 24 de junio, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) elaboró el Informe de Preadjudicación que sirvió de base para la resolución de hoy.

Se presentaron ofertas por 8.335 MW en la licitación de almacenamiento eléctrico del Gobierno

La distribución geográfica de los proyectos adjudicados refleja el carácter federal de la iniciativa, con presencia en las regiones con mayor demanda y mayores necesidades de refuerzo del sistema: PBA (185 MW), NOA (150 MW), NEA Chaco-Formosa (161,5 MW), NEA Misiones-Corrientes (50 MW), Litoral Entre Ríos (50 MW), Litoral Santa Fe (36 MW) y Pampa (68 MW).

Los beneficios del almacenamiento eléctrico

El almacenamiento con baterías de última generación permite responder rápidamente ante variaciones de demanda, aportar flexibilidad al despacho y sumar reservas para operar con mayor seguridad, lo que reduce la probabilidad de cortes y mejora la calidad del servicio eléctrico para usuarios residenciales, comerciales e industriales.

Esta adjudicación se apoya en el antecedente de Alma-GBA, la primera iniciativa de almacenamiento a gran escala en Argentina, en la que el Gobierno Nacional adjudicó 713 MW en nodos críticos del AMBA, superando en más del 40% el objetivo inicial de 500 MW, con una inversión estimada superior a USD 540 millones. Actualmente se están realizando las obras necesarias para su puesta en marcha.