Las represas del río Santa Cruz suman otra turbina

Según informó Télam, el complejo hidroeléctrico tendrá una potencia instalada de 1.310 MW - 360 MW a la central Cepernic y 950 MW de la Kirchner- lo que una vez en marcha, permitirá un ahorro anual de US$ 1.500 millones por sustitución de importación de combustibles líquidos.

Fuentes de la empresa estatal Energía Argentina -a cargo de la obra- indicaron que la segunda turbina Kaplan tiene fecha prevista de llegada al puerto de Punta Quilla, en Puerto Santa Cruz, a partir de la semana del domingo 15, de acuerdo a la última fecha informada desde el buque que proviene de China.

Se trata de una de las tres turbinas Kaplan de 120 Mw que se instalarán en la central hidroeléctrica Jorge Cepernic, y se prevé que la tercera de estas unidades generadoras estará también en el país en los primeros meses del 2024.

Al llegar a puerto comienza el proceso de descarga que puede durar unos 5 días y de manera inmediata se trasladan a la obra, con un operativo logístico de casi 200 kilómetros..

La realización de las obras fue adjudicada a la UTE conformada por la empresa china Gezhouba y la nacional Eling.

El avance de las obras permite en la actualidad la realización de tareas de hormigonado en zona de vertedero y casa de máquinas, a su vez también tareas de construcción de terraplén de cierre de presa en margen izquierda y margen derecha, en el caso de la represa Jorge Cepernic.

En tanto, en la obra de la represa Néstor Kirchner se realizan tareas de relleno, movimiento de suelo, hormigonado y terraplén, ya que va en una etapa con un avance de casi el 20%.

Hoy en el proyecto hay unos 2.600 trabajadores de la unión de empresas que está construyendo las represas entre las dos obras.

También hay personal de subcontratistas, inspección de obra y supervisión de obras, por lo cual, contabilizando todos, hay unos 3000 trabajadores relacionados de forma directa al proyecto.

En tanto, se estima que hay otros 5.000 puestos más de trabajo indirecto de proveedores que brindan servicios y materiales a la obra sobre el río Santa Cruz.

Como parte de ese desarrollo se estima que habrá un hito fundamental durante 2024 con el llamado desvío de río, lo que permitirá iniciar el llenado del lago de la represa, en tanto para lo que resta de este 2023 se continuará con los trabajos de movimientos de suelo y de hormigonado masivo según las etapas simultáneas.

Los estudios preliminares de los proyectos se remontan a 1970, y luego de distintas modificaciones -la más sustanciales realizadas en la gestión Cambiemos- las centrales tendrán una potencia instalada de 1310 megavatios lo que representa el 5% del máximo consumo nacional en punta y permitirá una generación media anual mayor a 5.000 GW.

Represas Santa Cruz Fondos chinos.jpg

Las características de las represas

El acantilado de la Represa Néstor Kirchner se encuentra ubicado a 130 kilómetros de la localidad de El Calafate, tiene una potencia de 950 mW y una altura de 73 metros.

Está compuesta por 5 turbinas Francis con una generación anual de 3380 Gw/h, la longitud del muro será de 2000 metros y la superficie del embalse tendrá 250 kilómetros cuadrados.

La Represa Jorge Cepernic está localizada a 170 kilómetros de la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena, y cuenta con una capacidad instalada de 360 mw y 41 metros de altura.

La extensión del muro es de 2445 metros, la casa de máquinas está compuesta por 3 turbinas Kaplan y la superficie del embalse será de 200 kilómetros cuadrados.

En cuanto al financiamiento de la obra, en junio, en el marco de la visita a China del ministro de Economía, Sergio Massa, junto con la secretaria de Energía, Flavia Royon, y el presidente de Energía Argentina, Agustín Gerez, se acordó la continuidad de lo desembolsos por una inversión total de US$ 5.000 millones.

Para entonces se trabajó en la nueva adenda de los acuerdos bilaterales para que se pudiera concretar un desembolso de US$ 524 millones antes del 15 de junio y otro importe similar para lo que resta del año.

En diciembre, el mismo consorcio transfirió a la Argentina US$ 288 millones para restituir fondos del Tesoro por los avances de obras durante 2021 y 2022.

Y en enero de este año concretó otro desembolso por US$ 212, que se vienen utilizando para los pagos actuales del componente nacional de la obra

La empresa china Gezhouba Group está al frente del consorcio que también integra la nacional Eling -ex Electroingeniería- con el financiamiento del conjunto de bancos integrado por China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) y Bank of China Limited.

El crédito se repaga con la generación de energía que producirán las centrales, es decir que el Contrato de Venta de Energía es el que reúne los fondos para afrontar el Crédito.

Una vez concluido el periodo de amortización estimado en un plazo de diez años, quedarán para el Estado Nacional dos modernos aprovechamientos hidroeléctricas que producirán un ahorro de millones de dólares al año por sustitución de generación termoeléctrica e importación de energía

Una vez puesta en marcha, la central contribuye con energía limpia a la matriz energética argentina y al mismo tiempo fortalecerá la meta del autoabastecimiento energético.