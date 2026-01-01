Entre repliegues y nuevas apuestas: el año del offshore en la agenda energética

Durante 2025, la exploración offshore volvió a atravesar un año de contrastes en la agenda energética argentina. Mientras algunas áreas marítimas avanzaron hacia su cierre administrativo y regresaron al control del Estado, comenzaron a tomar forma nuevas alianzas internacionales que reactivan el interés por el potencial del margen atlántico regional. En ese escenario se inscriben tanto la extinción del área MLO_114 en la Cuenca Malvinas como el acuerdo firmado entre YPF y la italiana Eni para explorar en aguas profundas frente a Uruguay.

La pregunta por la actividad offshore volvió a quedar en suspenso en noviembre, cuando la Secretaría de Energía formalizó la extinción del permiso de exploración del área MLO_114 y dispuso su reversión al Estado nacional. La medida, oficializada mediante la Resolución 448/2025 publicada en el Boletín Oficial, puso fin a un expediente que se extendió por casi siete años y volvió a instalar el debate sobre el ritmo y la viabilidad de la exploración en aguas profundas.

Offshore Mar del Plata Buenos Aires CAN Pozo Argerich.jpeg Offshore: 2025 cierra con el regreso de áreas al Estado y nuevas alianzas internacionales

El permiso del área, ubicada en la Cuenca Malvinas frente a la provincia de Tierra del Fuego, había sido otorgado en 2019 a un consorcio integrado por Tullow, Pluspetrol y Wintershall Dea. Según consta en la resolución oficial, durante el período de vigencia las empresas cumplieron con las tareas preliminares, los trámites administrativos y las obligaciones económicas previstas en el plan exploratorio.

Sin embargo, en julio de este año las firmas notificaron a la Secretaría de Energía su decisión de no avanzar con la segunda etapa del programa de exploración y de poner un freno en el área. A partir de esa comunicación, se inició una revisión técnica y jurídica del expediente para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Los informes oficiales concluyeron que no existían deudas pendientes ni observaciones ambientales o regulatorias. En particular, el canon de exploración correspondiente al período fiscal 2025, por un total de $193.295.299, había sido cancelado mediante dos pagos realizados en enero y febrero. Con el expediente completo, la cartera que conduce María Tettamanti dispuso la extinción del permiso conforme a la Ley 17.319 y ordenó la reversión del bloque al patrimonio nacional.

YPF y Eni: nueva apuesta en aguas profundas frente a Uruguay

A fines de noviembre, YPF anunció un nuevo acuerdo con la petrolera italiana Eni para explorar de manera conjunta el bloque OFF-5, un área de aguas profundas ubicada a unos 200 kilómetros de la costa de Uruguay. El bloque tiene una superficie aproximada de 17.000 kilómetros cuadrados y presenta profundidades de agua que alcanzan los 4.100 metros, en una zona considerada estratégica por su potencial geológico.

El área pertenece actualmente en su totalidad a la empresa de bandera nacional, y el acuerdo prevé que Eni Uruguay adquiera una participación del 50%. Una vez concretado el cierre de la transacción -sujeto a la aprobación de las autoridades uruguayas- la firma europea quedará a cargo de la operación.

offshore imagen genérica.jpg YPF y ENI avanzan en un acuerdo para explorar el potencial offshore en Uruguay.

“Este acuerdo nos permite dar un paso hacia la exploración offshore. Incorporamos conocimiento global y capacidades que nos posicionan para aprovechar oportunidades en una región con gran potencial, reafirmando nuestra visión de crecimiento y liderazgo en proyectos innovadores”, expresó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Cabe destacar que el acuerdo offshore con Eni se suma al vínculo que YPF mantiene con la compañía italiana en otros segmentos del negocio energético. En octubre, ambas empresas firmaron en Buenos Aires el contrato de ingeniería correspondiente a la etapa más relevante del proyecto Argentina LNG, una iniciativa orientada a construir la mayor planta de licuefacción del país y posicionar al gas argentino en los mercados internacionales. En ese marco, ambas empresas también avanzaron en la firma de un “Framework Agreement” junto a XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de ADNOC, la petrolera estatal de Abu Dhabi.

Offshore: nuevas expectativas exploratorias

Uno de los factores que sustenta el interés por el bloque OFF-5 es la evidencia geológica disponible en la región. Según informó YPF, los estudios realizados muestran similitudes con la cuenca Orange, ubicada en el margen africano frente a Namibia, donde en los últimos años se registraron descubrimientos significativos de petróleo y gas.