Empresas advierten que el abastecimiento de electricidad está en serio riesgo

Las asociaciones empresarias señalaron que sobre los 884.043 millones de pesos solicitados para febrero, el Tesoro transfirió solamente $140.000 millones, es decir apenas el 15% de lo que necesitan para sostenerlas necesidades financieras del Mercado Mayorista Eléctrico.

Alertaron que la situación pone “en serio riesgo el normal abastecimiento de electricidad”.

Todos los meses, a raíz de la política tarifaria vigente y el subsidio que sustenta el Estado a la demanda, se requieren aportes del Tesoro General de la Nación para asistir financieramente, vía el Fondo Unificado, al Fondo de Estabilización; de forma tal de cubrir la diferencia entre el costo medio del sistema y los ingresos que CAMMESA percibe del mercado en función del precio estacional de la energía.

Los efectos del ajuste

El freno de los aportes del Tesoro a Cammesa y de los pagos a las productoras de hidrocarburos por el Plan Gas le ha permitido al ministro Caputo mostrar los números de superávit que arrojaron las cuentas públicas en enero, junto con su agresivo plan de ajuste que incluye un histórico recorte de las transferencias a las provincias.

El escenario en el mercado eléctrico se ve agravado por los atrasos en los pagos de algunas compañías distribuidoras, que representan un porcentaje importante en la cobranza de CAMMESA.

Captura de Pantalla 2024-03-08 a la(s) 11.10.40.png Los retrasos de los pagos de las distribuidoras de electricidad a Cammesa.

A consecuencia de ello, la compañía mixta que administra el mercado eléctrico aún adeuda a las transportistas y generadoras el 50% de la transacción de noviembre de 2023 y el 100% de la transacción de diciembre de 2023. Mientras que el próximo 12 de marzo vencerá la que corresponde a enero de 2024, advirtieron las empresas.

“Este contexto, no sólo produce un perjuicio económico a nuestros asociados, sino que también afecta la cancelación de los costos operativos corrientes (sueldos, impuestos, proveedores, costos variables, etc.), al tiempo que genera incertidumbre para la planificación de las inversiones en mantenimiento y el desarrollo normal de las tareas, poniendo en riesgo la continuidad operativa del Sistema Argentino de Interconexión (SADI)”, señala la carta enviada al titular de Economía con copia al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.

Transener trabajador operario tendido electrico.jpg Transener advirtió que no podrá pagar los sueldos de su personal.

Transener no puede pagar salarios

La mayor compañía del sector del transporte en extra alta tensión de la Argentina, Transener, informó esta semana a los en una comunicación enviada a los mercados, que tiene pendientes de pago el 50% de la factura de los servicios prestados en noviembre y el total de la de diciembre 2023, por un total de $ 11.900 millones más intereses.

"Teniendo en consideración que el 95% de los recursos financieros de Transener S.A. provienen del pago de CAMMESA, este incumplimiento se traduce en el desfinanciamiento de la Sociedad", alertó.

"Habiendo notificado al ENRE, Cammesa y Secretaría de Energía de la Nación sobre la situación, no hemos recibido certezas y por lo tanto, hemos puesto en conocimiento de las autoridades que de no cobrar al menos una transacción completa durante marzo, Transener no podrá cancelar sus obligaciones operativas y salariales en término", agregó.

La compañía subrayó que esta situación crítica a la que se ve expuesta corresponde a menos del 2% del total de los costos del MEM que administra Cammesa, o sea unos 20 millones de dólares mensuales y representa aproximadamente 150 pesos en la factura de un cliente residencial.