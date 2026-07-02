Daniel González: "En 5 años, el Súper RIGI va a dar vuelta la matriz productiva argentina"

Daniel Gonzáles es uno de los embajadores del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ( RIGI ) . El secretario coordinador de Energía y Minería es además miembro del Comité Evaluador de los proyectos y una voz que suele dar información relacionada a estos temas.

En esta oportunidad, en un evento organizado por la consultora S&P Energy, afirmó que el RIGI será clave para todos los proyectos petroquímicos que vienen como los de Pampa y la expansión de Profértil . “Entre 3 a 5 años, Argentina va a pasar a ser un exportador de urea, sobre todo a Brasil”, señaló.

También dijo que, sin este régimen de promoción, no se podría conseguir financiamiento del nivel que requieren las dos obras de infraestructura más importantes para el Oil & Gas: el oleoducto VMOS y el Argentina LNG. “El primero ya había sido un récord con 2.000 millones de dólares de Project Finance y ahora van a salir a buscar cerca de 15.000 millones”.

Superávit energético

González pronosticó un superávit de balanza comercial entre energía y minería de 50.000 millones de dólares dentro de cinco años solamente contando los proyectos presentados hasta el momento. “Puede dar para más el recurso si se suman otros proyectos”, dijo.

Para el funcionario, en 5 años Argentina será Top 5 mundial en producción de cobre, algo que convertirá a San Juan “en otra provincia”, siguiendo los pasos de Neuquén. “Para eso fue clave la Ley de Glaciares”.

El proyecto de cobre TMT pone primera en San Juan.

En cuanto al futuro, subrayó que “el RIGI demostró que Argentina necesitaba muletas, es un régimen de excepción que finaliza en julio del 2027. El Súper RIGI busca evolucionar al siguiente paso que es la industrialización de esos recursos”.

“Está pensado para proyectos que no existen y que no están en la cabeza de nadie. En 5 años va a dar vuelta la matriz productiva de Argentina, no tengo ninguna duda”, celebró.

Finalmente, se refirió a la compleja situación invernal respecto al abastecimiento de gas, con precios que por primera vez son los de mercado para la industria, sin subsidios estatales para traer los cargamentos de GNL.

“Importamos unos 25 cargos de GNL por año y obviamente es distinto este precio. En el consumidor residencial el impacto fue mínimo, pero en el industrial fue importante. Lo estamos transicionando bien, los consumidores lo están entendiendo, pero no deja de ser doloroso en el corto plazo”, aclaró.