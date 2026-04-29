Auditarán las facturas de luz en Río Negro, la segunda provincia con la energía más cara

En un contexto marcado por el fuerte peso de los servicios públicos en la economía familiar, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) anunció el inicio de una auditoría exhaustiva sobre las tasas municipales incluidas en las facturas eléctricas . La medida busca verificar la composición de estos cargos, controlar posibles distorsiones y garantizar la transparencia del cobro para cuidar el bolsillo de los usuarios. La decisión del Gobierno de Río Negro llega en un momento tarifario crítico.

Según el último reporte del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET) correspondiente a abril de 2026, la provincia ostenta el segundo lugar en el ranking de las facturas de energía eléctrica más costosas del país.

El impacto en los hogares: tarifas en Río Negro y Neuquén

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La composición de la boleta y el peso de los municipios

Actualmente, la factura eléctrica no solo refleja el costo del consumo de energía, sino que incluye una cascada de tributos. Sin embargo, el punto ciego que el EPRE busca iluminar son las tasas municipales. Estos cargos promedian un 15% del total, pero la falta de homogeneidad genera severas asimetrías: dependiendo de la localidad y del perfil de consumo del usuario, las imposiciones municipales pueden llegar a representar hasta el 50% del costo total del servicio.

Actualmente, la factura eléctrica incluye distintos tributos y cargos de origen nacional, provincial y municipal. Entre ellos se encuentran el IVA, que va del 21% al 27%; el impuesto nacional al Débito y Crédito Bancario, de 1,2%; aportes voluntarios para bomberos y otros conceptos, de alrededor del 2,8%; y el impuesto provincial a los Ingresos Brutos, que fue recientemente reducido al 1% por decisión del Gobierno Provincial.

A través de esta auditoría, el organismo regulador fiscalizará conceptos como el alumbrado público, el mantenimiento de redes y otras contribuciones que las intendencias incorporan a la boleta. Para avanzar con el proceso, ya se solicitó información respaldatoria tanto a las autoridades comunales como a las empresas distribuidoras.

Hacia una factura más clara y competitiva

El ordenamiento impulsado por la Provincia tiene un objetivo claro: que cada concepto cobrado en la boleta sea verificable y corresponda a lo estrictamente autorizado.

A la par del control tributario, el EPRE continúa desarrollando un trabajo territorial enfocado en el acompañamiento a los usuarios, el relevamiento de consumos y la educación energética, promoviendo un uso eficiente y seguro de un servicio que hoy resulta un esfuerzo económico fundamental para los rionegrinos.

La boleta más cara del país

Por delante de Río Negro, la boleta de luz más cara del país es la de Neuquén. Una familia sin subsidios desembolsa $153.580 por un consumo de 265 kWh mensuales. Le siguen en el ranking de las tarifas más costosas Río Negro con $114.103, Mendoza con $100.688 y Puerto Madryn con $100.555.

En las antípodas del ranking, Formosa ostenta la factura más económica del país con apenas $24.426 para el mismo consumo. El AMBA también goza de valores bajos: los clientes de Edesur pagan $34.592 y los de Edenor, $34.824. La brecha entre Neuquén y la capital nacional totaliza 127 puntos porcentuales.