YPF realiza jornadas de salud dental para jóvenes en Sierra Grande

En Sierra Grande , Río Negro, casi 900 adolescentes de entre 15 y 19 años recibieron atención odontológica preventiva durante cuatro jornadas organizadas por YPF , en el marco del crecimiento proyectado de la localidad impulsado por el proyecto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) , que busca posicionar a Argentina como exportador de hidrocarburos de clase mundial.

La iniciativa surgió tras un diagnóstico que detectó que la mayoría de los jóvenes no contaba con controles dentales regulares.

WhatsApp Image 2025-09-26 at 12.42.31 (1) Casi 900 adolescentes de Sierra Grande recibieron controles dentales

La propuesta incluyó controles odontológicos, talleres sobre hábitos saludables y la entrega de kits de higiene personal. Participaron también alumnos y docentes de la carrera de odontología de la Universidad Nacional de Río Negro. “El plan buscó brindarles una primera evaluación profesional que les permita contar con un diagnóstico claro y definir los pasos a seguir dentro del sistema de salud”, señalaron desde la compañía. Además de la atención directa, se dieron a conocer indicadores epidemiológicos que podrían orientar futuras políticas sanitarias.

En paralelo, la petrolera de bandera nacional entregó al hospital de Sierra Grande equipamiento odontológico clave para el diagnóstico, que incluye un equipo de radiología dental, un revelador de radiografías y un chaleco con cubretiroides.

WhatsApp Image 2025-09-26 at 12.42.31

La iniciativa se enmarca en el plan de YPF para preparar a Sierra Grande frente al crecimiento esperado en los próximos años, impulsado por el proyecto VMOS. A su vez, la compañía busca anticipar las necesidades que surgirán con la futura operación de Argentina GNL en la región.

El programa no se limita a la infraestructura y la atención directa, también busca fortalecer la salud, la educación y el desarrollo comunitario, articulando con actores locales y formando equipos técnicos, combinando recursos y planificación.

El proyecto VMOS en Río Negro

El VMOS, cuyos trabajos comenzaron en enero, incluye la instalación de un ducto de 437 kilómetros y una nueva terminal portuaria en la costa atlántica de Río Negro, desde donde se podrá exportar petróleo mediante buques de gran escala. El primer tramo, de 110 kilómetros, conecta Allen con Chelforó, mientras que el segundo, de 327 kilómetros, va de Chelforó hasta Punta Colorada, donde se localizará el puerto de exportación.

El proyecto se financia a través de un acuerdo entre ocho compañías: YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, GyP, Chevron y Shell. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció que la inversión inicial es de 60 millones de dólares, fondos que ingresarán a la provincia como parte del convenio ratificado por la Legislatura provincial.

Argentina GNL

El proyecto Argentina GNL, junto con VMOS, impacta directamente en el Golfo San Matías y busca consolidar a Argentina como proveedor global de gas natural licuado. Liderado por YPF, el proyecto tiene como objetivo producir 30 millones de toneladas de GNL por año, lo que posicionaría al país como un actor relevante en el mercado energético internacional.

El Puerto de San Antonio Este será un nodo estratégico para la logística de exportación de hidrocarburos, facilitando el ingreso de materiales y equipos y asegurando la continuidad de las obras. Su ubicación permitirá conectar la producción de gas de Vaca Muerta con los mercados internacionales.