YPF lanza una oferta histórica para recomprar deuda

Además, se abonarán los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de liquidación, prevista para el 17 de enero de 2025.

La oferta está sujeta a términos y condiciones estipulados en el Documento de la Oferta, que puede descargarse desde el sitio web oficial de YPF o consultarse a través de los agentes de información designados.

Los términos también contemplan la posibilidad de que la compañía emita nuevas obligaciones negociables para financiar esta operación.

Plazos

El vencimiento de la oferta está fijado para el 15 de enero de 2025, a las 17 de Nueva York (19 horas de Buenos Aires). Los tenedores interesados deberán presentar sus Obligaciones Negociables antes de esa fecha o enviar un Aviso de Entrega Garantizada debidamente completado. La liquidación para aquellos que utilicen esta última opción se realizará el 21 de enero de 2025.

Según el anuncio, YPF también se reserva el derecho de modificar, prorrogar o cancelar la oferta en cualquier momento, sujeto a las leyes aplicables. En caso de que queden Obligaciones Negociables en circulación tras el cierre de la oferta, la empresa podría considerar su rescate, aunque esto no constituye un compromiso firme.

Condiciones

Los organizadores de la oferta, que incluyen a entidades financieras como BBVA Securities Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Itaú BBA USA Securities Inc. y Santander US Capital Markets LLC, señalan que esta iniciativa representa una oportunidad atractiva para los inversores que deseen monetizar sus títulos antes de su vencimiento.

Sin embargo, ni YPF ni los organizadores emiten recomendaciones sobre si los tenedores deberían participar en la oferta. Cada inversor deberá evaluar los términos y condiciones y tomar una decisión basada en sus propios intereses financieros.

Los interesados pueden contactar a los agentes de información, D.F. King & Co., a través de sus líneas telefónicas o consultar el Documento de la Oferta disponible en www.dfking.com/ypf.