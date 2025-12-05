PECOM, Flowco y un acuerdo para mejorar la eficiencia productiva y la confiabilidad operativa en Vaca Muerta

PECOM selló una alianza estratégica con Flowco para incorporar tecnología avanzada de Artificial Lift en Vaca Muerta, impulsando la eficiencia, la producción y la competitividad del shale argentino.

PECOM y Flowco Holdings Inc. anunciaron la firma de un acuerdo de alianza estratégica para incorporar soluciones avanzadas de Artificial Lift en el mercado argentino de Oil & Gas , con foco particular en impulsar la eficiencia operativa y potenciar el desarrollo de la producción de Vaca Muerta con soluciones avanzadas de levantamiento artificial.

"Esta colaboración refuerza el compromiso de PECOM de ofrecer soluciones integradas, innovadoras y sustentables en toda la cadena energética, aprovechando la tecnología de vanguardia de Flowco para mejorar la eficiencia productiva y la confiabilidad operativa en Vaca Muerta y otras cuencas clave del país ", afirmó mediante un comunicado la una empresa argentina con más de 70 años de presencia en el país.

FLOW IA inteligencia Artificial Vaca Muerta (1)

Entre estas tecnologías se destaca el sistema High Pressure Gas Lift, la solución líder en Estados Unidos para compresión de gas aplicada a levantamiento artificial.

Este sistema permite inyectar gas a alta presión y optimizar el desempeño del Gas Lift en pozos horizontales, ofreciendo una alternativa de alto rendimiento para operaciones de shale. Actualmente, esta tecnología se posiciona como una solución clave para algunos de los proyectos más importantes de Vaca Muerta, consolidando a PECOM como una de las pocas empresas del sector capaces de ofrecer este tipo de servicios avanzados.

Al respecto el CEO de PECOM, Horacio Bustillo, destacó: “Nos enorgullece haber concretado esta alianza con una compañía líder como Flowco, un gran paso en el camino que venimos recorriendo con PECOM para agregar valor con productos, soluciones y servicios que viabilicen y aceleren el desarrollo de la producción no convencional en Vaca Muerta”.

FLOW IA inteligencia Artificial Vaca Muerta (2)

Oportunidad de mercado

“Estamos convencidos de que el mercado argentino de recursos no convencionales es uno de los de mayor crecimiento a nivel mundial, con más de 3.000 pozos proyectados para incorporar sistemas de levantamiento artificial durante la próxima década. El Gas Lift ha demostrado ser un método confiable y flexible para maximizar la producción en pozos horizontales de shale, un segmento donde los operadores demandan mayor eficiencia y menores costos de levantamiento”, afirmó Walter Paris, Director Ejecutivo de Servicios y Soluciones Integradas de PECOM.

La alianza entre PECOM y Flowco, líder estadounidense en soluciones de optimización de producción, levantamiento artificial y mitigación de emisiones de metano para la industria del petróleo y gas natural, responde directamente a esta necesidad, combinando la tecnología comprobada y la experiencia en diseño de Flowco con la sólida presencia local, las capacidades operativas y las relaciones de largo plazo de PECOM con los principales operadores del país.

Flowco es un proveedor independiente líder en tecnología y servicios de optimización de producción para la industria global de petróleo y gas. Con sede en Houston, Texas, Flowco diseña, fabrica y suministra equipos innovadores de levantamiento artificial y software de optimización, ofreciendo a los operadores soluciones confiables y rentables tanto en cuencas convencionales como no convencionales de todo el mundo