Pan American Energy acompaña Neuquén Emprende con nuevos cursos

En el marco de su compromiso con el ecosistema emprendedor, Pan American Energy a través del Programa Pymes PAE , y en alianza con el Municipio de Neuquén y Mercado Libre , lanza una nueva edición de capacitaciones para emprendedores, en el contexto de Emprende Neuquén.

Durante el día de ayer en el Museo de Bellas Artes, se realizó el segundo ciclo de formación. Estos dos encuentros se trabajaron los fundamentos del comercio electrónico, estrategias en marketplace, gestión de publicaciones, modalidades de promoción, así como aspectos centrales de la formalización comercial, facturación y sus implicancias impositivas. Además, se trabajó en herramientas para potenciar la presencia digital, optimizar el uso de redes sociales y aprovechar la inteligencia artificial para automatizar tareas, mejorar la atención al cliente y generar contenidos de forma eficiente.

El rol de las pymes

“Emprender en contextos desafiantes requiere más que ideas: necesita herramientas, redes y acompañamiento. Esa es nuestra misión como empresa comprometida con el desarrollo local” agregó Daniela Antoci, Gerente de Sustentabilidad de Pan American Energy.

Ambas propuestas estuvieron orientadas a emprendedores que buscaron incorporar nuevas competencias para escalar y consolidar su modelo de negocio. Además, ofrecieron espacios de interacción que favorecieron el aprendizaje práctico y el intercambio de experiencias.

Estas acciones reafirman el compromiso del Programa Pymes PAE con el desarrollo económico regional, promoviendo la capacitación especializada, el fortalecimiento de alianzas público-privadas y el acompañamiento permanente a quienes impulsan el crecimiento productivo en sus comunidades.