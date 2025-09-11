Neuquén potencia al Oil & Gas con soluciones de alquiler respaldadas por Mercedes-Benz

Desde el corazón de la Patagonia, nace Apolo Rental & Services, una empresa neuquina vinculada directamente con la marca Mercedes-Benz está marcando un nuevo estándar en el mercado argentino del alquiler de flota, equipos y servicios para la industria del Oil & Gas.

Con foco en la innovación, la confiabilidad y el respaldo técnico, la compañía pone a disposición del sector una flota de unidades nuevas y seminuevas, garantizando siempre el máximo rendimiento. Una de sus principales ventajas competitivas es la incorporación de contratos de mantenimiento preventivo exclusivos en concesionarios oficiales Mercedes-Benz, lo que asegura un nivel de servicio muy por encima de la media del mercado.

Además, Apolo Rental & Services entiende la dinámica particular del sector: los tiempos son críticos y cada hora cuenta. Por eso, ofrece talleres de alta prestación que realizan mantenimientos y servicios directamente en las locaciones de sus clientes, evitando traslados innecesarios, reduciendo tiempos muertos y optimizando la eficiencia de cada operación. En marco de la Argentina O&G dialogamos con Tomás Medina, Gerente Comercial de la empresa, quien nos comentó:

“Nuestra propuesta no es solo alquilar equipos, sino convertirnos en un socio estratégico para las compañias prestadoras de servicios y acompañarlas con soluciones de rental a medida de sus necesidades que maximicen su productividad en cada proyecto”.

“Contamos con soluciones de Rental en Camiones Mercedes Benz nuevos o seminuevos, con un completo equipamiento para la industria: Hidrogrúas, Semis, Tanques, Bateas, cajas volcadoras”.

“Del mismo modo, contamos con equipos livianos como Pick-ups 0KM y Sprinters Mercedes Benz 19+1 aportando flexibilidad operativa”.

“Contamos con bases operativas y talleres oficiales de las marcas en el Parque industrial de Neuquén, inaugurando la base de Añelo en pocos meses y en Rincón de los sauces en 2026, asegurando proximidad a la operación y un delivery eficiente de nuestras unidades”.

“También contamos con talleres móviles On call para atender las contingencias y exigencias de la industria”.

Creemos en el valor de la seguridad, la innovación y la excelencia operativa para potenciar la industria en todo el país”, afirma Tomás Medina.

Una misión clara: impulsar la industria con eficiencia y respaldo

La empresa nace con el compromiso de acompañar el desarrollo del Oil & Gas a través de soluciones de alquiler de flota, equipos y servicios de alto rendimiento. Su misión es brindar operaciones seguras, sostenibles y eficientes, apoyadas en la experiencia del Grupo Taraborelli y en alianzas estratégicas con marcas de prestigio mundial.

Una visión ambiciosa: liderar el mercado nacional

La mirada de la compañía está puesta en convertirse en líder indiscutido en el mercado argentino de alquiler de Flota, equipos y servicios, con presencia en cada rincón del país y siendo la primera elección de las industrias que demandan soluciones confiables, eficientes y técnicamente superiores.

Valor agregado para el cliente

Respaldo Mercedes-Benz en todos los equipos y servicios.

Mantenimiento preventivo exclusivo en concesionarios oficiales.

Talleres móviles de alta prestación en las mismas operaciones.

Flota moderna de unidades nuevas y seminuevas.

Cobertura nacional con base en Neuquén, epicentro del Oil & Gas.

Con esta propuesta, la empresa busca consolidarse como un socio estratégico clave para las compañías que operan en un sector tan desafiante y exigente como el Oil & Gas, aportando tecnología, seguridad y eficiencia al servicio del crecimiento energético del país.