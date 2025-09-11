Cincuenta años de trayectoria: Rodamientos Cuyo apuesta por Vaca Muerta

Rodamientos Cuyo SRL, una empresa mendocina con más de 50 años de trayectoria, se instaló en Añelo en 2018, cuando Vaca Muerta era solo una promesa. Con el paso de los años, el escenario se volvió tan favorable que la compañía abrió una sucursal en Neuquén Capital y participó en la Argentina Oil and Gas (AOG) 2025 .

"Estamos desde 1973. El creador de la empresa fue mi papá, Jorge Jasi. Soy la segunda generación y la tercera ya está incorporada. Somos de Mendoza y nos expandimos a Neuquén en 2018, en Añelo, con nuestra propia sucursal. Invertimos todo allí porque valía la pena, fue pura intuición, no sabíamos qué iba a pasar", contó Marcelo Jasi, socio gerente de Rodamientos Cuyo SRL.

"Estamos con una expansión increíble y muy contentos de seguir creciendo. Estamos preparados para asistir a todas las necesidades del mercado. Vemos un futuro muy acelerado, una industria muy fuerte. Estamos listos para todo", afirmó.

Jasi detalló los servicios que ofrecen: "En Rodamientos Cuyo, contamos con ingeniería propia en servicios de mantenimiento preventivo y predictivo, así como desarrollos en transmisión de potencia. Trabajamos en sociedad estratégica con SKF para abarcar más ampliamente el mercado petrolero".

Rodamientos Cuyo

"Tenemos un stock importante para atender todo el mercado petrolero, así como una línea completa de servicios y venta de productos de monitoreo, lubricación asistida, herramientas de montaje y capacitaciones. Contamos con salas de capacitación tanto en Añelo como en Neuquén Capital", agregó.

Esto recién empieza

¿Qué expectativas tienen con la sucursal de Neuquén, abierta hace un mes? Según Jasi, "ha sido mucho más productivo comparado con la minería. En el último año, las ventas en Neuquén superaron lo que logramos en 20 años en San Juan. Esto recién empieza".

"Creo que el 2026 será muy fuerte. Estamos muy contentos de haber llegado a un mercado desconocido sin tener la magnitud de lo que realmente era esto. En esta expo, compartimos stand con SKF por primera vez en Buenos Aires, y ha sido muy bueno. Realmente, recién empezamos", aseguró Jasi.

El empresario se mostró optimista al enfatizar: "Esperamos que en 2026 obtenga su fruto. Estamos muy contentos de poder seguir creciendo en todo esto. Vemos mucho futuro".