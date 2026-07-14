Gabriela Aguilar presidirá la Camara de Comercio Argentina-Texas

En el marco de un escenario global dinámico y de crecientes oportunidades para los flujos comerciales bilaterales, la Argentina-Texas Chamber of Commerce (ATCC) anunció de manera oficial la renovación de sus autoridades de conducción. La destacada líder corporativa Gabriela Aguilar asumirá la presidencia de la institución para el período 2026- 2027, encabezando un Comité Ejecutivo integrado por profesionales y directivos de primer nivel con base en nodos neurálgicos como Buenos Aires, Houston, Austin, Dallas y la Patagonia.

La designación de la nueva mesa ejecutiva marca el inicio de una etapa orientada a consolidar a la ATCC como el principal catalizador de negocios entre la República Argentina y el Estado de Texas. Con una economía texana consolidada como una de las más pujantes a nivel global y un mercado argentino que busca expandir sus sectores exportadores e infraestructura, la Cámara buscará robustecer los canales de diálogo técnico, regulatorio y comercial que beneficien a ambos ecosistemas empresariales.

Bajo la conducción de Aguilar, el Comité Ejecutivo implementará una agenda plurianual que pondrá especial foco en la transición y el desarrollo energético, buscando profundizar las alianzas operativas e industriales entre Vaca Muerta y la Cuenca Pérmica (Permian Basin).

Asimismo, se promoverá fuertemente la innovación tecnológica y la economía del conocimiento para fomentar un puente directo entre los centros tecnológicos en expansión de Austin y el talento calificado del sector de software en Argentina. Como tercer pilar fundamental, la gestión buscará una mayor integración en el sector de la salud (healthcare), con la meta de maximizar la cooperación con el ecosistema médico de Texas y potenciar las inversiones regionales en biotecnología e infraestructura médica.

Los directivos

La nueva estructura de gobernanza de la institución queda conformada de la siguiente manera:

Comité Ejecutivo electo:

Presidente: Gabriela Aguilar

Presidente Electo: Pablo Sosa (Austin)

Último Presidente: Ariel Masut

Vicepresidente: Ariel Bosio

VicePresidente: Juan Pablo Di Pietro (Buenos Aires & Healthcare)

VicePresidente: Roberto Aguirre

Tesorero: Mariano Hasperue (Patagonia)

Secretario: Esteban Sanchez (Houston)

"El vínculo entre Argentina y Texas excede los aspectos puramente geográficos o comerciales; compartimos complementariedades industriales únicas. Este Comité asume el desafío de elevar el perfil de nuestra comunidad de negocios, abriendo caminos para que pymes y grandes corporaciones accedan a financiamiento, capital de riesgo y mercados internacionales de forma eficiente", destacaron desde la Comisión Directiva de la Cámara al momento del anuncio.

El plan de acción inmediato incluirá misiones comerciales recíprocas, foros de inversión, rondas de negocios y mesas redondas sectoriales con decisores clave de los ámbitos público y privado en ambos territorios.

Qué es la ATCC

La Argentina–Texas Chamber of Commerce (ATCC) es la cámara bilateral que promueve el comercio y las inversiones entre Argentina y el estado de Texas, con foco estratégico en el sector energético. A través de misiones comerciales, programas de matchmaking y espacios de diálogo institucional, la ATCC conecta a empresas, gobiernos y academia de ambos países.