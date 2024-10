Finning y Cat invierten U$S 8 millones en el pin para atender la demanda 2025 de Vaca Muerta

A tono con las proyecciones de crecimiento de la industria hidrocarburífera no convencional en la cuenca neuquina, la principal proveedora de motores y máquinas, Finning y Caterpillar , invirtieron más de 8 millones de dólares para ampliar sus instalaciones operativas en el Parque Industrial de Neuquén . Se trata de una nueva bodega, un nuevo y remodelaciones generales.

Sustentabilidad y medioambiente

En diálogo con +e, Wilson explicó que desde el punto de vista de la infraestructura de Finning y Caterpillar, "hemos invertido más de 8 millones de dólares en los últimos 5 años en este predio, lo que claramente es una piedra angular importante para poder soportar el crecimiento de la actividad".

En ese sentido, y a tono con las tendencias globaleas hacia prácticas sustentables y respetuosas con el medioambiente, el directivo dijo: "hay una tendencia clara a nivel global que es ir trasladándose, ir mutando a lo que es el uso del gas. La verdad que hay tecnología que es de GV, son kits que te habilitan, motores diésel para poder tener alguna tasa de sustitución hacia el gas, que es una tecnología que existe hace algún tiempo afuera, pero que en Argentina es de uso incipiente el uso. Se trata de una primera bala de plata desde la perspectiva de que la industria local entienda qué significa poder trabajar con este tipo de kits y qué significa el desplazamiento de diésel a gas".

el vicepresidente de Operaciones y Country Manager de Finning Argentina, Germán Wilson.jpeg

En ese sentido, Caterpillar presentó los motores de 2.500 a 3.300 HP para el servicio de fractura y las soluciones híbridas para plataformas de perforación, diseñadas para optimizar las operaciones y reducir las emisiones. Además, se expusieron mejoras en la eficiencia de las plataformas de compresión de gas de las series G3500 y G3600.

“La industria local debe entender las ventajas de esta transición, que tiene un impacto inmediato en las emisiones y beneficios económicos claros”, comentó.

"Hay un impacto inmediato desde el punto de vista de emisiones. Recordemos también que Argentina no tiene una regulación asociada a emisiones y, por lo tanto, al no haber en el país un estándar, como por ejemplo hay en otros países, de Tier 4, entonces la regulación no necesariamente empuja eso”, detalló.

“Entonces, tiene mucho más que ver con cómo nosotros consolidamos el impacto de sostenibilidad, con cuáles son los beneficios económicos que, finalmente, te generan un incentivo al respecto. Y eso es parte de lo que estamos conversando hoy. La tecnología está disponible. De hecho, Caterpillar adicionalmente está trabajando en pilotos para poder tener el día de mañana bomba fracturadora, 100% gas", agregó.

“Caterpillar es el fabricante de productos de alta calidad y Finning es el líder en el soporte de esos productos. Trabajamos juntos para brindar soluciones integrales a nuestros clientes”, afirmó Wilson, quien señaló que actualmente el 70% de los motores que operan en Vaca Muerta son de la marca Caterpillar.

Finning y Cat.jpg

Proyecciones a largo plazo y nuevos proyectos

"Para Finning, el crecimiento de Vaca Muerta es un desafío continuo, y su equipo está trabajando para anticiparse a las demandas del sector". Según Wilson, "la empresa ya tiene aprobadas inversiones adicionales por casi 2 millones de dólares para 2025, lo que permitirá seguir ampliando sus capacidades en Neuquén", e incluso analizan la posibilidad de desarrollar un nuevo predio, adelantó.

“Trabajamos con una hoja de ruta a cinco años, que se renueva constantemente, y proyectamos nuestras acciones para estar preparados ante cualquier incremento de demanda”, concluyó Wilson, destacando la importancia de un enfoque proactivo en un entorno tan dinámico como el de Vaca Muerta.

"Nosotros ya venimos viviendo un ramp up de actividad importante. El 2024, en lo que nosotros hacemos, tuvo una fuerte demanda. Recordemos que la cantidad de set facturadores son limitados y la gran mayoría de esas flotas tienen bastantes años. Entonces, hay un desafío importante para nosotros de mantener esas flotas con una disponibilidad lo más alta posible”, subrayó.

“El 25 va a seguir en esa tendencia y es por eso que nosotros nos vamos anticipando en el entrenamiento de gente, en reclutamiento, en que la infraestructura sea la adecuada.La tasa de crecimiento que se está viviendo acá es exponencial. Y creo que todavía no se termina de entender lo que significa poder soportar una cadena de valor tan dinámica como esta", dijo Wilson y añadió: "creo que estamos aprendiendo sobre la marcha y en mucho de prueba y error".

Una industria de peso

Tras detallar los altibajos de la industria desde 2016 a la fecha y los ajustes al roadmap de la compañía, Wilson resaltó: "Lo más importante de todo es que transversalmente la sociedad Argentina entendió que la independencia energética es fundamental como primera etapa, pero adicionalmente tiene un potencial exportador que permite traer dólares al país y te abre una posibilidad gigantesca de colaborar a la mejora macroeconómica. Entonces, no veo muchas voces disidentes en términos de poder acelerar y que esto suceda. Entonces, eso es esperanzador para compañías internacionales como nosotros, que vamos manejándolo a partir de las señales que nos da el contexto. Y si el contexto da la señal adecuada, pero de cuidado que las compañías vamos a avanzar para poder soportar ese crecimiento".

Asimismo, el directivo aseguró que lo que más llama la atención a las empresas multinacionales que operan en la cuenca es la tasa de crecimiento, aunque consideró que si bien Argentina está en "todavía en etapas tempranas", desde Finning y Caterpillar "apostamos a soportar las cadenas de valor y es por eso que vamos anticipando las inversiones porque estamos convencidos que la única manera de hacer que esto suceda, si no, no va a suceder".