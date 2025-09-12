Banco Macro se consolida como socio estratégico del Oil & Gas en Argentina

En el dinámico escenario del sector de Oil & Gas en Argentina, donde la inversión y el crecimiento exigen un respaldo financiero sólido y ágil, los bancos tradicionales están redefiniendo su rol. Adrián Scosceria, Gerente de Banca Empresas del Banco Macro, profundiza en la estrategia de la entidad para acompañar a esta industria clave.

Scosceria destaca el "amplio abanico de soluciones financieras" que Banco Macro ofrece al sector, desde productos de préstamos para capital de trabajo y prefinanciamiento de exportaciones , hasta el financiamiento a largo plazo para la adquisición de áreas de petróleo y gas, con plazos de 4 o 5 años.

"Contamos con nuestro departamento de Banca de Inversión, a través del cual podemos ofrecer varios productos del mercado de capitales. Generalmente, los proyectos de gas y petróleo tienen un repago en el mediano y largo plazo, y las emisiones de deuda del mercado de capitales son muy apropiadas para financiar este tipo de iniciativas", explica.

Con más de 500 sucursales en todo el país, y seis en la provincia de Neuquén, Banco Macro se posiciona como un socio financiero clave, con una presencia federal que atiende las necesidades de las empresas en las regiones productoras.

Herramientas digitales que marcan la diferencia

Uno de los puntos más innovadores de la estrategia del banco es la digitalización de procesos. Scosceria resalta el lanzamiento del descuento de la factura de crédito electrónica y del E-Cheq, herramientas que han demostrado su valor en Vaca Muerta.

"Estas herramientas digitales son utilizadas por las empresas medianas o pymes proveedoras de los grandes jugadores de la industria. A través de una plataforma digital de Banco Macro, pueden descontar esa factura de crédito electrónica o E-Cheq desde el teléfono celular, de manera digital, sin tener que recurrir a ninguna sucursal y acreditar los fondos en el banco que esa PyME nos solicite", detalla. Este producto, que Scosceria describe como "innovador" y "diferencial", permite a las pymes acceder a liquidez sin esperar los 60 o 70 días de plazo de vencimiento de los pagos.

Proximidad y especialización en el corazón de Vaca Muerta

Ante el auge de Vaca Muerta, el plan del banco se basa en la "proximidad y asesoramiento especializado". La inversión estratégica en la región se evidencia en la reciente inauguración de una sucursal moderna en Neuquén, sumándose a las cuatro ya existentes en la provincia.

"La estrategia de Banco Macro es de cercanía, de asesoramiento personal permanente a nuestros clientes, apoyado en una inversión muy fuerte que se hizo en productos digitales. La combinación de la cercanía y un producto digital innovador, creemos que es el éxito del banco de cara al futuro", afirma Scosceria.

Para garantizar un servicio especializado, la entidad cuenta con un sector específico de Oil & Gas, dividido en dos áreas: una en Neuquén para las localidades productoras, y otra en la Casa Central dedicada al desarrollo de productos y soluciones a medida. Esta estructura, similar a las que posee para los sectores de agro-business y minería, subraya el compromiso de la entidad con esta industria vital para el país.