ADITA de IMB Oil impulsa soluciones integrales para el upstream en Vaca Muerta

El crecimiento de la actividad hidrocarburífera en el país impulsa a los proveedores industriales a ampliar su presencia en la cadena de valor energética. En ese contexto, ADITA de IMB Oil , junto a las firmas Phoenix Services SRL y JIT Lubricación , presentó soluciones integrales en válvulas, accesorios y tecnologías de lubricación durante la Expo Argentina Oil & Gas ( AOG 2025 ) , realizada en el Predio Ferial La Rural de Buenos Aires.

“En Adita lo que hacemos son principalmente válvulas y accesorios para la industria petrolera, para todo lo que es el upstream. Trabajamos con varias empresas de servicio tratando de dar una solución integral”, señaló Luciano Bonomi , gerente de ADITA.

Ampliación de capacidad productiva

Durante la AOG 2025, Bonomi destacó que ADITA encara una etapa de expansión y diversificación de su propuesta comercial: “Estamos desarrollando unos cuantos productos. Incluso, hoy en Adita estamos haciendo cosas que antes no fabricábamos, de mayor envergadura, porque adquirimos varias máquinas como para poder atender mejor a la industria y la demanda de los clientes”.

El ejecutivo resaltó que uno de los principales valores de la compañía consiste en trabajar junto a los clientes y brindar soluciones integrales: “¿Por qué Adita? Principalmente por la trayectoria, por los años, por la calidad humana de la empresa, porque ya resolvimos varios problemas de distintos clientes, trabajamos codo a codo con ellos. No solo vendemos un producto, sino que también damos el servicio para que el cliente quede satisfecho”.

Articulación con la cadena de valor

Phoenix Services SRL opera como distribuidor oficial en Neuquén, acercando los productos de la compañía a las operadoras en el corazón de Vaca Muerta.

Según Raúl Ruíz Díaz, representante de la firma, su función principal consiste en operar el almacén petrolero. Además, destacó que la participación en la AOG 2025 permite que más actores de la industria conozcan su propuesta. "La idea de venir acá es exponer los productos y que nos conozcan”, explicó.

Por su parte, JIT Lubricación complementa la oferta de ADITA con soluciones tecnológicas en mantenimiento y lubricación. Diego Turco, gerente de la empresa rafaelina de casi tercera generación, explicó que fabrican todo tipo de herramientas de engrase, desde equipos especializados para operaciones de fractura hasta engrasadores manuales, consolidando una oferta amplia y diversificada en el país.

Turco agregó que la colaboración con ADITA y Phoenix Services permite ofrecer soluciones más cercanas y adaptadas a la industria: “Hoy entendemos que la Argentina está con un nivel de expectativa muy alto en función a lo que es el petróleo. Es un tiempo para prepararnos. Toda la industria petrolera es una industria globalizada, recibe proveedores de todo el mundo, y entendemos que tenemos que estar a la altura de eso”.