YPF sale nuevamente al mercado para seguir impulsando su crecimiento

YPF lanzó una nueva licitación de Obligaciones Negociables (ON) internacionales , en el marco de su estrategia financiera para consolidar su crecimiento en Vaca Muerta. La compañía, controlada en un 51% por el Estado Nacional y con presencia bursátil en Nueva York y Buenos Aires, se mantiene como el principal actor energético de Argentina.

En 2024, YPF profundizó su foco en la expansión de la producción shale . Con el Plan 4x4 busca potenciar la eficiencia operativa, sostener la disciplina financiera y desarrollar los proyectos que apuntan a una mayor capacidad exportadora, especialmente a través del GNL (gas natural licuado). Esta emisión se alinea con ese objetivo estratégico.

Características de la licitación

Las Obligaciones Negociables Clase XXXI Adicionales se emitirán por un monto de hasta 300 millones de dólares, ampliables hasta el monto total autorizado. Están denominadas en dólar cable y su vencimiento será el 11 de septiembre de 2031, lo que las convierte en un instrumento de inversión de mediano a largo plazo para el mercado financiero.

La tasa ofrecida es del 8,750%, con pagos de interés semestrales a partir del 11 de marzo de 2026. En cuanto a la amortización, el capital se devolverá en tres etapas: 20% el 11 de septiembre de 2029, 20% el 11 de septiembre de 2030 y el 60% restante al vencimiento final. El precio será informado en el Aviso de Resultados correspondiente.

El monto mínimo de inversión es de 1.000 de dólares y podrán realizarse suscripciones en múltiplos de 1 dólares por encima de ese nivel. La ley aplicable será la de Nueva York, una característica habitual para instrumentos financieros de compañías que cotizan en mercados globales.

Trabajadores YPF Supeh.jpg YPF busca financiamiento en el mercado.

Quiénes pueden participar de la operación

Este instrumento está dirigido a inversores que busquen exposición al sector petrolero y gasífero argentino, con un rendimiento atractivo y el respaldo de la empresa líder en energía del país. Como punto relevante, se aclaró que aquellas personas que hayan realizado compras de dólar oficial se encuentran habilitadas para participar, lo que amplía el universo potencial de interesados.

La fecha límite para la recepción de manifestaciones de interés será el jueves 30 de octubre a las 13 horas. La operación cuenta con el asesoramiento e intermediación de Balanz Capital Valores S.A.U. (ALyC Nº 210 y ACDI Nº 62 ante la CNV).

El rol estratégico de YPF

Las proyecciones para el próximo año no cambiarán mucho el mapa de Vaca Muerta. Las compañías no sacarán el piso del acelerador y se espera que se registren 28 mil etapas de fractura en el shale neuquino. Las punciones son un indicador clave para medir el nivel operativo en el no convencional podrían marcan una nueva marca top en la roca madre.

De acuerdo con el relevamiento elaborado por Fundación Contactos Petroleros, dirigida por Luciano Fucello, se estima que las compañías alcanzarán esa cifra en 2026, lo que representaría un incremento interanual del 22%. El relevamiento toma como base el desempeño de las operadoras durante este año y sus programas ya definidos para el próximo.

Dentro de ese registro, YPF seguirá encabezando ampliamente la actividad en Vaca Muerta. La compañía de mayoría estatal llegaría a las 13.600 etapas de fractura, lo que equivale a cerca del 48,5% del total proyectado para 2026.