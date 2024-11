"YPF firmó 19 acuerdos de confidencialidad para vender GNL"

En el marco del 20° aniversario de MEGSA, el CEO y presidente de YPF ponderó que los tiempos del proyecto marchan acorde a lo planeado y que, en el corto tiempo, “puede llegar a haber una sorpresa muy importante en la Argentina de un proyecto mucho más rápido”.

Asimismo, sostuvo que el proyecto demandará el ducto más grande de la historia del país, que tendrá entre 42 o 48 pulgadas.

El rol de Nación

En este sentido, el directivo destacó que “juegan paredes con el Gobierno nacional”. “La gente cuando va al G20, con los países que estamos negociando, nos ayudan y eso es muy importante”, afirmó.

“El gran cambio que hicimos en el LNG es que el LNG es de privados, pero también tiene un rol de Estado, porque los compradores cuando tienen, como el presidente (Javier) Milei tiene muy buenas relaciones internacionales, abre la puerta y nosotros sabíamos que no lo podíamos hacer solos”, aseguró.

“Entonces siempre trabajamos con la Cancillería, con los embajadores del lugar y abrimos y van a las reuniones de apertura con nosotros, y eso fue una diferencia fundamental en el éxito”, agregó.

Los contratos de YPF

Marín también adelantó que la compañía firmó 19 NDA (contratos de confidencialidad, por sus siglas en inglés), para vender GNL. “Si se dan todos, se terminó la guerra del LNG”, consideró en referencia a la disputa que se proyecta en los próximos años para el mercado del gas natural licuado.

El pope de la empresa manifestó que la gira fue exitosa y afirmó que el GNL en Argentina será más competitivo que el de Estados Unidos. “El LNG, por haber hecho una escala, es rentable y es más competitivo que el de Estados Unidos. Somos más competitivos que Estados Unidos, en Asia y somos un poquito menos competitivos en Europa, pero por 10 centavos”, aseveró.

“Si no hacemos el LNG me emplumo, me hago gallina y empiezo a poner huevo, porque por 10 centavos decimos que no es rentable, estamos mirando otra vida, otro país, estamos locos. Si yo por 10 centavos no puedo hacer un LNG, me retiro, porque quiere decir que estoy haciendo cosas no lógicas, no privadas y no rentables para los accionistas”, destacó Marín.