Metalmecánica y energía: el mapa disparejo de la industria en 2026

El informe de Coyuntura Industrial N°7, elaborado por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA) , ubica el foco en dos variables sensibles para el sector fabril: la energía y los metales . Según las estimaciones propias del organismo, julio proyecta una suba interanual de la actividad industrial de +1,4% , explicada por un bajo nivel de comparación, aunque en términos mensuales la industria queda estable, con una caída desestacionalizada de -0,6% respecto a junio. En lo que va del año, el sector acumula una baja de 2% frente al mismo período de 2025 y de 10% por debajo de los niveles de 2022 y 2023.

Dentro de los indicadores adelantados, el consumo de energía eléctrica industrial —uno de los termómetros más directos del ritmo fabril— retrocede -3,5% en julio respecto a junio. Puntualmente, la demanda de Grandes Usuarios Industriales cae en la misma proporción y se mantiene 6% por debajo de los niveles de 2022 . Pese a esta caída mensual, el indicador acumula una suba de 5,6% frente a 2025, aunque todavía arrastra un rezago de -5,8% frente a 2022.

Metalmecánica: estabilidad de corto plazo, deuda estructural

La industria metalmecánica mantiene en julio un nivel de actividad estable respecto de junio, con una variación de apenas +0,1%. Sin embargo, el acumulado del año arroja una caída de -5,5% frente a 2025 y de -17,4% frente a 2022, uno de los retrocesos más pronunciados entre los sectores relevados por el CEU-UIA.

Los datos oficiales de INDEC correspondientes a junio matizan parcialmente este panorama. Las industrias metálicas básicas lideran las subas interanuales del mes, con un crecimiento de +11,8% frente a junio de 2025 y una mejora mensual de +2%, aunque acumulan una baja de -3,9% en el semestre. Los productos de metal, por su parte, crecen +3,6% interanual y +0,6% mensual, con un acumulado apenas negativo de -0,6%. El contraste más marcado aparece en maquinaria y equipo, que retrocede -16,8% interanual y acumula una caída de -19,3% frente a 2025, ubicándose entre los peores desempeños sectoriales del informe.

Acero y aluminio: trayectorias que se cruzan

Dentro del complejo metalúrgico, acero y aluminio describen recorridos distintos. La producción de acero crece 3,4% en julio respecto de junio y acumula un alza de 10,9% frente a 2025, aunque continúa 10,9% por debajo de los volúmenes de 2022.

La producción de aluminio primario, en cambio, retrocede -1,8% mensual, pero sostiene un desempeño positivo tanto frente a 2025 (+1,0%) como frente a 2022 (+16,8%), consolidándose como uno de los pocos segmentos industriales que ya recupera los niveles prepandemia dentro del complejo metálico.

El semestre confirma el estancamiento

El informe destaca que, según los datos oficiales de INDEC, la producción industrial general crece 2% interanual en junio y 0,9% respecto de mayo, aunque el primer semestre cierra con una baja acumulada de -2,2% frente a igual período de 2025. El CEU-UIA describe este escenario como "una persistencia del estancamiento en la actividad industrial iniciado a mediados de 2025", con un nivel general que se ubica 11% por debajo de los valores de 2022.

Entre los principales motores negativos del semestre, el informe identifica a los bienes durables y semidurables, con una incidencia de -1,7 puntos porcentuales y una contracción de -21% frente a 2025, asociada a la menor demanda de vehículos, electrodomésticos y equipos de uso doméstico.

Los insumos industriales —vinculados de manera directa a la cadena metalmecánica— también restan al agregado, con una incidencia de -0,2 p.p. y una caída acumulada de -0,6%, reflejo de la menor demanda proveniente de otras ramas manufactureras. En contraposición, el consumo masivo aparece como el único agregado con incidencia positiva sobre el nivel general (+0,7 p.p.), con un crecimiento acumulado de +1,8%, traccionado por productos farmacéuticos y artículos de higiene y limpieza.

FUENTE: CEU-UIA (estimaciones propias), INDEC, ADEFA, SIOMA, CAMMESA, AFCP, CIARA y Gobierno de Brasil.