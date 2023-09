La clave de bajar los costos operativos de Vaca Muerta

Pese a los vaivenes económicos, Vaca Muerta es una maquina que no se detiene . El ritmo de su actividad necesita de insumos y equipos claves para continuar con los proyectos. Allí, tiene un rol clave la Zona Franca de Neuquén .

En el país hay 12 zonas francas donde cada provincia tiene la posibilidad de tener una después de adherirse a la Ley Nacional 24.331 y se convierte en un centro logístico con beneficios. “Es realmente un espacio extra aduanero dentro de la provincia con lo cual todo lo que ingresa al territorio de la Zona Franca es desde el punto de vista aduaneros fuera de Argentina”, afirmó Montero.

“Para las compañías es importante tener una zona franca en Neuquén porque está en el medio de un canal bioceánico. Estamos a un día de camión de Chile, a un día de camión de Bahía Blanca de Buenos Aires. Entonces tenés la posibilidad de acceder por parte del Pacífico y Atlántico. Estamos en el centro geográfico de la provincia de Neuquén sobre Ruta 40 entre la ruta y la cordillera. Tenemos el aeropuerto de Zapala a unos 5 minutos”, describió.

Sobre los beneficios que encuentran las empresas de la región se encuentran que no se tiene que pasar por las restricciones aduaneras de importación; no se pagan los derechos nacionalización; cuenta con subsidios en lo que son los servicios básicos como agua, telefonía y gas que no pagan impuestos; cuenta con una ley provincial de eximición de ingresos brutos a las empresas establecidas dentro de zona franca; y todo lo que son los costos y tasas municipales tampoco se pagan si es usuario de la zona franca.

“Todas las empresas sobre todo de petróleo y gas que importan mucha mercadería, maquinaria y demás, ahora no tienen que pagar derechos de nacionalización por cada pieza que traen, lo dejan en zona franca si lo necesitan y lo sacan al territorio general pagan, pero si no lo pueden estoquear ahí dentro fundamental para bajar los costos de operación”, aseveró Montero.