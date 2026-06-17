Jimena Rincón: “Vaca Muerta es un socio estratégico para la seguridad energética de Chile”

La ministra de Energía de Chile , Jimena Rincón, encabezó una comitiva estratégica hacia Vaca Muerta con el objetivo de consolidar la seguridad energética regional. Durante su visita técnica, la funcionaria analizó el potencial productivo de la cuenca neuquina frente a la reciente volatilidad de precios internacionales de los combustibles .

El despliegue diplomático y comercial incluyó a representantes de ENAP y diversos líderes del sector privado chileno. La delegación evaluó las capacidades operativas de Argentina para garantizar el abastecimiento de hidrocarburos a largo plazo, mitigando los riesgos derivados de los conflictos geopolíticos que encarecieron el suministro global .

"Vaca Muerta es el segundo yacimiento de gas natural no convencional del mundo y el cuarto en materia de petróleo y eso obviamente lo posiciona como un territorio muy atractivo cuando tenemos los hechos de la guerra que nos impactaron a partir de marzo", consideró Rincón en diálogo con Bandurria Media.

Ante la crisis de precios desatada por conflictos en Medio Oriente, Chile priorizó la búsqueda de socios estratégicos que permitieran asegurar no solo costos competitivos, sino también la disponibilidad física.

Trabajador Gas Fracking operario.jpg Vaca Muerta pone el foco en la competitividad y apunta a bajar sus costos.

Vaca Muerta: una seguridad latinoamericana

Las estadísticas oficiales revelaron que el sistema chileno dependió críticamente de la producción argentina durante el último ejercicio operativo. Actualmente, Chile adquirió el 60% del gas natural y el 40% del petróleo crudo de origen argentino, volúmenes procesados y refinados íntegramente por la infraestructura de ENAP para el consumo interno.

La integración energética no se limitó únicamente a la compra directa de moléculas de gas o barriles de petróleo. Rincón proyectó una sinergia donde los puertos chilenos funcionaron como la salida natural hacia el mercado de Asia, permitiendo que Argentina colocara sus excedentes productivos mediante una logística portuaria eficiente y competitiva.

"El tema no es solo que esté más caro comprar sino que podamos comprar, porque son dos variables que hay que administrar y a partir de lo que ocurrió en marzo nosotros empezamos en el ministerio a trabajar bueno cuáles eran nuestros socios, los socios estratégicos", afirmó.

La visión estratégica contempló la exportación de energía eléctrica desde el norte chileno hacia los proyectos mineros situados en territorio argentino. Esta propuesta buscó emular los estándares de interconexión energética vigentes en la Unión Europea, ampliando las redes de transmisión para optimizar el desarrollo productivo de ambas naciones fronterizas.

Puertos Chile exportación 2 Vaca Muerta y Chile avanzan en una alianza energética que apunta a Asia y la minería

El rol de los puertos chilenos

El análisis gubernamental identificó que la productividad industrial se vio beneficiada por la creación de empleos en los nodos de transporte y servicios. La ministra destacó que fortalecer estas relaciones permitió que Chile ganara en capacidades logísticas, mientras Argentina resolvió sus cuellos de botella en la evacuación de hidrocarburos hacia mercados globales.

"Una oportunidad para que nuestros puertos sean punto de salida del combustible de ellos, gas y petróleo, a Asia; no hay mejor salida que la nuestra y eso obviamente es un negocio para nosotros, entonces ganamos por todos lados en ese ámbito", aseguró la funcionaria chilena.

El papel del RIGI

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), resultó fundamental en las deliberaciones técnicas sostenidas. Este esquema ofreció una estabilidad fiscal de treinta años para desembolsos superiores a los doscientos millones de dólares, garantizando reglas claras para la inversión privada en infraestructura energética pesada.

"Afianzamos y fortalecemos las relaciones para que nuestra energía del norte sea una energía que ellos consuman ya lo están haciendo en proyectos mineros pero que podamos ampliar la red", aseveró.

Rincón comparó la efectividad del modelo de incentivos argentino con las metas del proyecto de reconstrucción de Chile. Ambos marcos buscaron reducir la burocracia administrativa y otorgar certeza jurídica, factores determinantes para evitar que el capital inversor se desplazara hacia competidores regionales como el mercado de Brasil.

Oleoducto La Amarga Chica Shale oil Vaca Muerta petróleo Jimena Rincón: “Vaca Muerta es un socio estratégico para la seguridad energética de Chile”

Estándares socioambientales

El monitoreo de los proyectos de transmisión eléctrica resultó clave para evitar futuras alzas en los precios de las cuentas residenciales. El gobierno chileno trabajó intensamente en destrabar permisos que permitieran inyectar energía renovable disponible al sistema, optimizando la matriz y asegurando que las inversiones energéticas impactaran positivamente en la economía doméstica nacional.

Asimismo, Rincón afirmó que se planificaron reuniones para coordinar el uso de recursos hídricos y la refrigeración de estas infraestructuras críticas, buscando que la disponibilidad de energía eólica potenciara la instalación de nuevos centros estratégicos.

"Uno puede transitar a modelos en que las comunidades se sientan parte del desarrollo, sean no solo receptoras de recursos, sino que más bien socios estratégicos y parte del desarrollo productivo", consideró la ministra de Energía de Chile.