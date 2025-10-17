Horacio Marín en IDEA: "El precio de la energía argentina va ser de lo más barato del mundo"

El Coloquio IDEA guardó un capítulo para el mundo de la energía y tuvo como protagonista principal a Horacio Marín , quien anticipó que, gracias a las inversiones de YPF y de la industria en su conjunto, “el precio de los energéticos de la Argentina va a estar entre los más baratos del mundo”.

El CEO de la petrolera nacional disertó sobre la situación actual del Oil & Gas argentino y de la economía en general. Primero, dijo que el acuerdo con los Estados Unidos representa “un cambio estructural para el país”.

“Se están dando las bases para que se pueda consolidar la industria y logre ser el cebador de la economía para que luego venga la minería y otros sectores. No puede ser que nuestra gestión no pueda desarrollar íntegramente Vaca Muerta”, agregó en ese sentido.

El costo argentino

Otro de los ejes de su discurso pasó por la productividad y en enfoque en reducir costos, donde se calificó como un “obsesivo” en esa materia. “Exxon Mobil es la que mejor fractura en el mundo con 22 horas promedio. Nosotros ya estamos en 20,5 cuando antes estábamos en tres días”, dijo.

Vaca Muerta YPF

“Hay que bajar el costo argentino. Una herramienta que traes de Permian, te la cobran mucho más cara acá. Eso es costo argentino. Y lo tenemos que modificar porque al final del día competimos con los Estados Unidos en LNG”.

Por otro lado, anticipó que ya tomaron la decisión de avanzar con el proyecto Instituto Vaca Muerta, a pesar de que no tuvieron el acompañamiento de todas las compañías. “Vamos a capacitar a todos los operarios para que entiendan de productividad y de los riesgos que están tomando. Con eso cambia totalmente el panorama. Nos está siguiendo el gremio, lo entiende. Y si el resto de las empresas se quiere sumar, bienvenido. Y sino, también”.

Chubut, la única provincia petrolera presente

El gobernador Ignacio Torres fue el único representante de los distritos petroleros en el hotel Sheraton de Mar del Plata, con un mensaje pragmático respecto al futuro del convencional maduro y una fuerte crítica al gobierno nacional.

“Tenemos una cuenca madura y sabemos que Vaca Muerta es mucho más rentable. Ante esa realidad, decidimos en vez de lamentarnos, armar una mesa de competitividad. Bajamos las regalías para las áreas marginales y todos los gremios petroleros bajaron un 30% el costo operativo con modificaciones de ítem remunerativo o no remunerativo. Hubo un compromiso de los trabajadores”.

En esa línea, pidió también el compromiso de Nación y un trabajo en conjunto para que se bajen las retenciones “con el compromiso de las empresas de que ese ahorro se canalice en inversión”.