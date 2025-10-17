Empresarios en IDEA y el impacto del salvataje de Trump

Más allá de las confusas declaraciones de Donald Trump , los empresarios presentes en el Coloquio IDEA se mostraron muy optimistas por el acuerdo con los Estados Unidos y el impacto del salvataje en el sector energético.

“ El apoyo no está condicionado para nada al resultado electoral. Sino no hubieran comprado pesos por más de 400 millones de dólares. Es algo que sin duda lleva calma y es inédito en la historia”, afirmó en off the record una figura importante vinculada a las empresas americanas.

El estadounidense Paul Graves, CEO de Río Tinto Lithium, también afirmó que el acuerdo con Trump ayuda a tener mayor previsibilidad y consistencia. “Necesitamos políticas que permitan que los proyectos se expandan, hay muchos inversores dispuestos a acelerar el desarrollo de los proyectos y todo lo que vaya en ese sentido como este acuerdo lo vamos a apoyar”.

“Vamos a multiplicar la producción de litio por cuatro en los próximos cuatro años. Argentina tiene el mejor recurso de litio del mundo probablemente y una oportunidad enorme porque la demanda está creciendo en el orden del 30% anual a nivel mundial”, agregó.

MARIN EN IDEA Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

El elogio de Marín al acuerdo

Como explicó +e, el rpesidenet de YPF, Horacio Marín, elogió el acuerdo en el escenario, pero también en los pasillos del evento cuando conversó con los medios presentes. Además de afirmar que representa “un cambio estructural para el país”, dijo estar en contra de las interpretaciones que lo ponían en duda según lo que suceda el 26 de octubre.

“Yo hablo siempre que el ruido no es importante para proyectos a largo plazo, pero esto no es un ruido, esto es algo más estructural. Una ayuda de financiamiento a Estados Unidos cambia las perspectivas, porque el proyecto y el programa económico para los programas de YPF es extraordinario. Todas las cosas que son estructurales ayudan a los ambientes de negocios y ayudan al objetivo de YPF”, sentenció.

En cambio, el gobernador chubutense Ignacio Torres criticó que en esa reunión entre Javier Milei y Donald Trump no se haya hablado de otros temas que hacen a los problemas de la economía real argentina.

“Hoy tenemos barreras arancelarias que son criminales como el aluminio que en nuestra provincia lo pone en jaque, o como los limones en otras provincias. Yo no concibo que el presidente se siente con su par de los Estados Unidos y no ponga esta agenda sobre la mesa”, cuestionó.