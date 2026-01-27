¿Habrá que esperar a 2027 para que Argentina diga 'chau' a las importaciones de gas?

El gobierno de Javier Milei ha extendido la emergencia del Sector Energético Nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 49/2026. Esta decisión se enfoca en los segmentos de transporte y distribución de gas natural , reconociendo las limitaciones persistentes en la infraestructura para evacuar la producción de la cuenca neuquina .

Los considerandos de la norma destacan que las obras de ampliación de los gasoductos troncales , esenciales para reemplazar importaciones con gas de Vaca Muerta , no entrarán en operación comercial hasta el período invernal de 2027. Este panorama mantiene la dependencia del Gas Natural Licuado (GNL) para cubrir picos de demanda estacional, con implicaciones fiscales y de suministro.

La medida responde a un diagnóstico realista del sistema, donde la producción récord de Vaca Muerta contrasta con restricciones en el midstream. Fuentes oficiales indican que, sin avances significativos en transporte, el país enfrenta riesgos en el abastecimiento residencial y el despacho de centrales térmicas durante días de máxima demanda.

Reforma en el comercio exterior de Hidrocarburos

La normativa introduce cambios estructurales en el manejo de importaciones. El Estado transfiere su rol como importador principal a agentes privados, con el objetivo de optimizar eficiencia y reducir erogaciones fiscales. El plan incluye un concurso competitivo liderado por la Secretaría de Energía, que seleccionará un comercializador privado para gestionar la compra y regasificación en la terminal de Escobar, la única operativa en Argentina.

El gobierno justifica este traspaso al argumentar que la intervención estatal a través de ENARSA no ha proporcionado soluciones eficientes. Para mitigar riesgos en un contexto de monopolio natural, el DNU autoriza la fijación de precios máximos en el mercado interno durante los inviernos de 2026 y 2027.

Este techo se calculará mediante un benchmark más costos logísticos auditados, evitando abusos de posición dominante en un nodo crítico de inyección. La medida asegura que la salida del Estado no provoque escaladas de precios por falta de competencia en el punto de entrega.

VMOS caños exportación shale oil petróleo (2) Vaca Muerta en plena expansión: producción récord acelera el camino al fin de importaciones de GNL proyectado para 2027.

Diagnóstico de cuellos de botella en el sistema

El Ejecutivo basa la prórroga de la emergencia en tres ejes críticos. Primero, persisten restricciones en el midstream, con déficit de capacidad para transportar gas desde la cuenca neuquina hacia centros de consumo como el AMBA y el Litoral.

Segundo, la seguridad del suministro depende de inyecciones de barcos metaneros, sin las cuales el sistema no garantiza abastecimiento durante los picos de consumo. Tercero, se incorpora una cláusula de salvaguarda: si la licitación privada falla, ENARSA retendrá la potestad de ejecutar compras para mantener el fluido.

El horizonte 2027: Proyecciones de fin de importaciones

Fuentes oficiales y proyectos en marcha apuntan a 2027 como punto de inflexión. La ampliación del GPNK, con plantas compresoras en Tratayén y Salliqueló, ya eleva la capacidad a 21 millones de metros cúbicos diarios (MMm³/d). La segunda etapa, de 526 kilómetros hasta San Jerónimo, avanza al 60% global y adopta traza en forma de "Y" para optimizar costos y habilitar exportaciones futuras.

Adicionalmente, el Gasoducto Perito Moreno, adjudicado por US$ 700 millones a TGS en octubre 2025, suma 14 MMm³/d con meta operativa en invierno 2026. Proyectos como Argentina LNG (Southern Energy: PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy, Golar LNG) confirman inversiones superiores a US$ 15.000 millones para dos buques flotantes de licuefacción: Hilli Episeyo operativo en 2027 (2,45 millones de toneladas por año, MTPA) y MK II en 2028 (3,5 MTPA), con capacidad inicial de 6 MTPA expandible.

Acuerdos históricos, como el de 2 millones de toneladas anuales por 8 años con SEFE (Alemania) a partir de finales de 2027, posicionan a Argentina como exportador neto. Las proyecciones indican que, con plena evacuación, Vaca Muerta generará superávit comercial energético significativo, superando los US$ 11.286 millones registrados en 2025 pese a exportaciones gaseosas limitadas.

Retos y oportunidades en la transición

Más allá de las proyecciones, la extensión de emergencia refleja realismo ante demoras por financiamiento y logística, pero también confianza en el modelo privado. El gobierno enfatiza la generación de 3.000 empleos directos y 12.000 indirectos, junto a complementos como Vaca Muerta Oil Sur (oleoducto al 51% de avance).

El fin de importaciones en 2027 no solo reduce vulnerabilidad estacional, sino que habilita exportaciones competitivas a Europa y Brasil, aprovechando estacionalidad inversa y acuerdos globales. Esta estrategia marca un cambio estructural: de importador dependiente a proveedor prooccidental, con Vaca Muerta como eje de soberanía energética y dólares frescos para la economía.