El nuevo esquema de subsidios empezará en febrero y tendrá un beneficio extra para el norte argentino

Bajo el nuevo esquema, los subsidios del gas tendría una reducción en torno al 44% durante 2026.

El tan anunciado régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) que reemplazará a la segmentación iniciada por Sergio Massa allá por 2022, tuvo un cambio de último momento que beneficiará al norte argentino, pero su aplicación deberá esperar algunas semanas más.

El gobierno definió un aumento del 83% en el bloque de consumo eléctrico subsidiado para el NOA y el NEA debido a sus altas temperaturas y su bajo porcentaje de penetración de gas natural. Así, se pasa de los 300 kwh mensuales que se habían fijado para todo el país a 370 en las zonas cálidas y 550 en las muy cálidas de esa región.

“Esta decisión recoge los planteos realizados por provincias, entes reguladores y defensorías del pueblo durante la Consulta Pública. El objetivo es reconocer la realidad climática y las mayores necesidades de uso de ventiladores y aires acondicionados en las provincias del norte. El SEF mantiene la lógica de topes y estacionalidad del subsidio, pero introduce un criterio de equidad territorial, para que los hogares vulnerables del NOA y NEA cuenten con un bloque de consumo subsidiado acorde a su nivel de exigencia térmica”, justificaron.

Esta medida solamente tendrá vigencia durante los meses de diciembre, enero y febrero, con lo cual, recién impactará plenamente en el próximo verano, dado que la aplicación del nuevo sistema se está demorando y, con mucha suerte, podría estar operativo en el segundo mes del año.

¿Cuánto bajarán los subsidios?

Todavía falta que salgan una serie de disposiciones como los criterios de exclusión, los precios del PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) para el gas y el precio monómico de la luz y así finalmente poder publicar los cuadros tarifarios.

Según analizó la consultora Economía y Energía, los subsidios a la energía eléctrica en el próximo año se reducirían en un 15% y se alcanzaría un nivel de cobertura en la demanda estacionalizada (residencial y comercial) en torno al 72%, valor superior al 67% verificado en 2025.

En gas, por otro lado, bajo el esquema propuesto se verificaría una reducción de los subsidios en torno al 44% durante 2026 para alcanzar un nivel de cobertura sobre el costo de abastecimiento cercano al 83%.

En consecuencia, los aumentos tarifarios promediarían el 23% en promedio, sin contar con los ajustes por el componente de distribución que están alineados a los datos de inflación. De todas maneras, Economía y Energía sostiene que las tarifas de luz todavía se encuentran un 33% por debajo de los niveles del 2019.