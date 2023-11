El dilema de ajustar para que el mercado de combustibles sea redituable

En lo que va del año, los precios de los combustibles aumentaron un 70% . Sin embargo, la inflación acumulada se sitúa en 120% dejando a los surtidores muy abajo . La política decidió retrasar el precio de las naftas para no afectar el humor social.

“La mayoría de los economistas descuenta una evaluación donde el dólar va a dejar de valer 360 pesos y estará cerca de los 500 o 600 pesos. Y como el precio del petróleo se paga en dólares porque son commodity y no se puede pesificar porque generaría un derrumbe de las inversiones, habrá una corrección de los precios”, subrayó.

“Van a tener que aplicar una actualización del precio por la devaluación, después van a tener que aplicar un aumento o una política que permita que el precio interno del petróleo no quede muy lejos de lo que se paga en el mundo”, agregó.

Asimismo, Gandini destacó que las empresas están vendiendo el crudo en el mercado interno a 56 dólares, pero si lo exportan reciben cerca de 80 dólares debido al descuento por parte de las retenciones. “Esa política no atrae inversiones porque la empresa que produce en Argentina ve que no le conviene producir con el barril de 56 dólares y se va a ir producir en el Golfo de México dónde recibe 80 o 90 dólares. Entonces, ahí vas a tener que corregir”, afirmó.

Este escenario puede llevar a que los combustibles aumenten más del doble. La cuestión será si ese ajuste se hará de manera directa o por tramos. “Hay una serie de escenarios donde si se quiere aumentar 10 dólares el precio del barril, el precio de la nafta Súper que hoy pagamos entre 320 y 340 en función de qué marca consumas, se puede disparar entre 600 y 700 pesos. Es un salto importante que tenés por delante. El tema es que va a querer hacer la política”, consideró.

“Obviamente eso no se puede hacer de un sablazo. No se puede hacer de golpe. Se tendrá que hacer de manera escalonada, pero esos escalones serán de 15%, 20% o 30% porque sino no podés recuperar todo lo que atrasaste”, aseguró.