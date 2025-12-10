¿Cuáles son los distintos precios del GNL y qué fórmula podría usar Argentina?

Estados Unidos y Catar dominan la nueva era del GNL, pero Argentina asoma como jugador estratégico.

Argentina ya celebró su primer contrato de exportación de GNL a largo plazo y todos se preguntan bajo qué mercados se guiarán los precios de las ventas del país. Si bien se repite que el GNL es un commodity, la realidad es que todavía no se conformó un mercado unificado y existen varias referencias a la hora de cotizar precios y para operaciones de futuros financieros.

Esto varía según el tipo de contrato y la plataforma comercial que se utiliza como hub con instalaciones de transporte y almacenamiento en cada región, condiciones fundamentales para poder comercializar el gas natural.

Con un sistema de 13 gasoductos en Louisiana con intercambios físicos y comerciales, el Henry Hub es el mercado gasífero de referencia de los Estados Unidos y su cotización responde al fluido en estado gaseoso y como como gas licuado.

GNL Trabajador operario

La fórmula que utilizaría Argentina

Por el momento, es uno de los precios que utilizaría Argentina de acuerdo al contrato firmado con la alemana SEFE en una fórmula que también incluye al Brent, el mercado más importante de petróleo crudo a nivel mundial.

“Los mercados del Atlántico suelen utilizar al Henry Hub y luego le hacen un cost plus a los precios que reciben los que licuan el gas. Pero también está la modalidad del Brent y la combinación de ambas. Por ejemplo, Estados Unidos le vende mucho a Brasil en base al Brent”, explica el consultor y ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Álvaro Ríos Rocca.

Por otro lado, el National Balancing Point (NBP) es un mercado virtual del Reino Unido y el Dutch Title Transfer Facility (TTF) de los Países Bajos es la principal referencia de Europa, con conexiones con la red de transporte de Alemania, con el gasoducto Nord Stream 1 proveniente de Rusia, con la terminal de GNL de Rotterdam y almacenamientos subterráneos.

GNL Gasoducto generico

Aprender de los errores del pasado

Ya en Asia, los precios suelen medirse en base al Japón-Korea Market (JKM) desarrollado por Platts desde 2009 para embarques destinados al Pacífico, donde China y Taiwán también juegan un papel importante.

“Si Argentina en un futuro hace un contrato en firme a largo plazo con un país asiático, seguramente termine utilizando el JKM. El tema es qué van a hacer con las operaciones en spot que no están contractualizadas”, dice Ríos Rocca.

Sucede que, tal como ocurrió con el Hilli Episeyo que se contractualizó el 80% de su capacidad para dejar un 20% para vender al spot, eso mismo se repetiría en el resto de los buques licuefactores. Y, según Ríos Rocca, hay algunos ejemplos que Argentina debería mirar para no repetir.

“Tiene que evitar lo que le pasó al Perú que exportaba a México a precios muy económicos por el boom del shale en Estados Unidos y las empresas triangulaban esos cargamentos y los mandaban a Asia donde el precio era mucho mayor. El problema era que Perú recibía regalías por el precio más bajo”, cuenta el especialista.